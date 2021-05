Brady se vrátí „domů“. NFL zná rozpis, padne v ní rekord sledovanosti?

Bradymu bude na začátku sezony 44 let. Po loňském přesunu do nového týmu se před sezonou spekulovalo, jestli bude mít Brady stejné úspěchy jako v dresu New England Patriots. Po zisku Super Bowlu už prakticky nikdo nepochybuje o síle jeho týmu.



A NFL si slibuje, že Bradyho Buccaneers budou hlavním lákadlem sledovanosti. Jako úřadující šampioni budou zahajovat sezonu v hlavním vysílacím čase. Pro takovou příležitost vytáhla NFL silný kalibr. Soupeřem Buccaneers bude „Team America” - Dallas Cowboys. Ti se těší dlouhodobě obří sledovanosti, a to bez ohledu na výsledky z posledních let. Ne nadarmo jsou Cowboys nejhodnotnějším týmem ze všech zámořských celků s odhadovanou hodnotou 5,5 miliardy dolarů.

Návrat Bradyho na Foxboro

Zahajovací zápas sezony má vždy obrovskou sledovanost, kterou často dokáže překonat až play off. Tentokrát lze téměř garantovat, že nejsledovanější zápas sezony proběhne ve čtvrtém kole. Tom Brady se poprvé představí v Bostonu jako soupeř. Po dvaceti letech a šesti Super Bowlech se Brady vrátí na Gillette Stadium ve Foxboro, aby změřil síly proti Billu Belichickovi, který ho v roce 2000 draftoval a slavil s ním všechny úspěchy New England Patriots.

Brady už loni dokázal, že dokáže vítězit i bez legendárního trenéra. Teď bude mít šanci porazit ho i v přímé konfrontaci. Bradyho otec si byl při rozhovoru v rádiu jistý, jak tento zápas dopadne. „Upřímně očekáváme, že Patriots porazíme celkem snadno,” uvedl otec legendárního quarterbacka.

O české lize amerického fotbalu se rozhodne na konci května. Rozhodnutí o vyhlášení nového ročníku soutěže mužů v Česku padne 26. května, kdy zasedá Rada České asociace amerického fotbalu. Pokud Rada soutěž vyhlásí, je start nového ročníku naplánován na 10. července.



Zášť vůči Patriots ale v rodině Bradyů nečekejte. „Bude to skvělé. Mám oblíbený tým v konferenci AFC i NFC a teď se střetnou proti sobě. Myslím, že fanoušci ocení všechno, co pro ně Tom udělal za těch 20 let. Ale chápu, že fanoušci Patriots nefandí Buccaneers,” dodal Tom Brady starší.

Velmi silný příběh slibuje obří sledovanost. Televizní stanice NBC, která tento zápas bude vysílat, podepsala před několika měsíci společně s dalšími televizemi novou smlouvu k zakoupení vysílacích práv. Za možnost vysílat NFL zápasy do roku 2033 zaplatila NBC dvě miliardy dolarů. Lze očekávat, že se firmy pohrnou, aby si mohly zaplatit reklamní spot právě v průběhu tohoto zápasu.

Šílenství kolem zápasu Patriots s Buccaneers už probíhá při prodeji vstupenek. Podle serveru Providence Journal se nejlevnější vstupenka pohybuje kolem 1 500 dolarů a průměrná cena za jeden lístek vyjde na více než 2 700 dolarů.

Další šlágry sezony

Nový ročník NFL slibuje ale i další velké zápasy. Kromě střetu těžkých vah jako jsou Kansas City Chiefs a Baltimore Ravens nebo zápasy rivalů Cleveland Browns a Pittsburgh Steelers jsou na programu zápasy plných návratů. Kromě již zmíněného Bradyho je tu celá řada dalších hvězd, které se představí proti svým původním zaměstnavatelům.

Český podcast o šlágrech nové sezony NFL:

Quarterbaci Jared Goff a Matthew Stafford to dokonce zvládnou v jednom zápase. Los Angeles Rams a Detroit Lions si své quarterbacky po loňské sezoně vyměnili a nyní je čeká zápas proti sobě.

J. J. Watt a DeAndre Hopkins, exhvězdy Houston Texans, se proti svému bývalému týmu představí poprvé v dresu Arizona Cardinals. Podobné návraty čekají i na quarterbacky Sama Darnolda, Cama Newtona nebo Jamiese Winstona.