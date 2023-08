Čtvrt hodiny mu nebilo srdce, nyní se urputný bojovník z NFL vrací k tréninku

Souboj o život však vyhrál a teď se opět chystá na ty na hřišti.

„Úžasné pocity. Už zase dělám, co miluju,“ rozplýval se pětadvacetiletý hráč týmu Buffalo Bills, když na začátku týdne dokončil první ostrý trénink.

Nehoda se odehrála zničeho nic.

Druhého ledna během zápasu proti Cincinnati Bengals složil Hamlin k zemi protihráče Teeho Higginse.

„Úspěšný rutinní zákrok,“ hodnotili ho komentátoři. Jenže byl také dost nešťastný, Higgins při něm totiž Hamlina tvrdě trefil ramenem do levé části hrudníku v oblasti srdce.

Americký fotbalista Damar Hamlin z Buffala Bills se po několika měsících vrátil k tréninku.

Ani po zákroku však nic nenasvědčovalo, co se bude dít. Hamlin se ještě postavil na nohy, zdálo se, že je v pořádku. Jenže o několik chvil později se zakymácel a bezvládně spadl k zemi.

„Hned jsem věděl, že je něco špatně,“ líčil Higgins. „Byl to pro všechny šok. Nejhorší, co se při sportu může stát.“

Hamlin utrpěl vzácnou srdeční komoci. Vzácná je proto, že k nárazu musí dojít ve velmi úzkém okně mezi tlukotem srdce. Za rok se takových případů stanou jen desítky, nejčastěji právě při zámořských sportech, jako jsou americký fotbal, lakros, nebo když hráče trefí puk či baseballový míček.

V posledních letech díky školením a defibrilátorům mají zasažení sportovci při včasné pomoci slušnou šanci na přežití. Ovšem ani zdaleka není stoprocentní. Což si všichni moc dobře uvědomovali.

Stadion jen tiše šuměl. Otřesení byli pochopitelně i hráči. Chodili po trávníku, kroutili hlavou, a aby přivolaným záchranářům dopřáli klid na práci, kolem ležící postavy vytvořili kruh.

Více než patnáct minut pak trvalo, než zdravotníci Hamlinovi obnovili srdeční tep a naložili ho do sanitky, která ho odvezla do nemocnice. „Vyhráno nemá. Jeho stav je kritický,“ informoval jeho klub z Buffala.

Chicago Bears podpořili Damara Hamlina z Buffalo Bills, který na hřišti zkolaboval. Fandové Buffalo Bills přišli podpořit Damara Hamlina.

Dva dny Hamlin ležel v umělém spánku. Mezitím mu lidé posílali vzkazy a na charitativním kontu, které Američan před časem založil s cílem získat finance na hračky pro děti, jen za 24 hodin přibylo šest milionů dolarů. „Děkujeme za neutuchající podporu. Nyní můžeme říct jen to, že musí bojovat. Ale on bojovník je,“ uvedla jeho rodina.

Což potvrdil.

Skončit? Nepřicházelo v úvahu

Po dvou dnech ho lékaři probrali. Třetí komunikoval. „Ptal jsem se, jestli jsme vyhráli,“ vzpomíná dnes už s úsměvem. Nevyhráli, zápas se nedohrál.

Devátý den ho lékaři propustili z nemocnice do domácí péče. Tři a půl měsíce od nehody dostal svolení, že bude moci sportovat.

A v pondělí, sedm měsíců od nehody, se už zapojil do tréninku s týmem.

Samozřejmě, že ještě netrénoval jako dřív. Dával si pozor, stejně jako jeho spoluhráči. I atmosféra byla jiná. Zatímco jindy by po úspěšném zákroku sklidil dost možná jen uznání trenéra, tentokrát mu tleskali desítky přihlížejících fanoušků a příbuzných.

Americký fotbalista Damar Hamlin z Buffala Bills, který prodělal srdeční zástavu, se vrací k tréninku.

„Přiznávám, že se ještě občas trochu bojím,“ povídal poté. „Skoro jsem přišel o život, je jasné, že všechny tyhle myšlenky jsou pořád kolem mě. I teď to bylo trochu jako na horské dráze.“

Ale že by se dlouho rozmýšlel, jestli nemá amerického fotbalu náhodou nechat?

Kdepak. Chtěl pokračovat. Prý i odborníci mu říkali, ať z hlediska duševního zdraví dělá to, co má rád. „Mám podporu rodiny a přátel,“ pochvaluje si. „Navíc jsem věřící a moje víra je silnější než strach. Říkám si, že se tohle všechno muselo stát z nějakého důvodu. Je to boží vůle.“

Podporu, kterou dostával, chce teď splácet třeba tím, že kromě nadačního fondu vede i kampaň, aby bylo ve školách více defibrilátorů a lidé věděli, jak s nimi zacházet. Dokonce kvůli tomu vystoupil i ve Washingtonu.

„Jestli pomůže alespoň jednomu životu, má to smysl,“ říká.

A že moc dobře ví, o čem mluví.