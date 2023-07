Hráč NFL Hamlin sedm měsíců po srdeční zástavě znovu naplno trénoval

Sedm měsíců poté, co v utkání zámořské profesionální ligy NFL amerického fotbalu Buffala s Cincinnati prodělal srdeční zástavu, se Damar Hamlin vrátil do plného tréninku. Jeho klub Buffalo Bills to oznámil na svém webu.