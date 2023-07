Vysočina králem ligy. Pomohlo video, trpělivost i supervýkon hrající legendy

Výhra Gladiators v Tipsport Czech Bowlu se ve velmi vyrovnaném finále nerodila snadno. Pojďme se podívat, jaké tři klíčové momenty pomohly Gladiators k druhému titulu.

1. Touchdown za přispění videa

Televizní zápasy Snapbacks ligy využívají možnost přezkoumání sporných akcí na videu. Tato vymoženost nechyběla ani na Tipsport Czech Bowlu v Jihlavě a domácím Gladiators přišla vhod.

Ve třetí čtvrtině za stavu 21:21 byl domácí quarterback Jan Dundáček pod tlakem a na poslední chvíli stihl odhodit míč do endzóny na Matěje Majerčáka. Ten zpracoval ve sprintu míč a ihned se ocitl mimo hřiště. Rozhodčí signalizovali nekompletní pass, protože se Majerčák údajně nejprve dostal mimo hřiště a až poté zachytil Dundáčkův pass.

Momentka z Czech Bowlu XXX mezi Vysočina Gladiators a Ostrava Steelers

Gladiators si vyžádali přezkoumání na videu a hlavní rozhodčí po zhlédnutí videa rozhodnutí zvrátil a uznal touchdown, který posunul Gladiators do vedení 28:21.

Přezkoumávaná akce byla velmi těsná a i ze zpomalených záběrů se jen těžko dalo odhalit, jestli dostal Majerčák míč pod kontrolu dřív, než se dostal mimo hřiště. Rozhodčí posoudil, že Majerčák splnil všechny podmínky pro uznání touchdownu, a Gladiators se dostali do vedení 28:21.

2. Nejdelší akce zápasu

Útok Gladiators se v prvním poločase spoléhal především na Jana Dunovského a Patricka Blackwooda. Hlavní opora týmu, quarterback Jan Dundáček, si své nejlepší momenty schovala. Dundáček po zápase v rozhovoru s nadsázkou zmínil, že se v úvodu zápasu šetřil, a proto měl víc sil v závěru zápasu. Pohled na statistiky toto tvrzení potvrzuje. V prvním poločase měl quarterback Gladiators dva běhové pokusy pro devět yardů. Zápas zakončil s 13 pokusy pro 129 yardů a třemi touchdowny.

Do konce zápasu zbývalo sedm minut a skóre bylo vyrovnané 28:28. Dundáček v závěru udeřil hned dvakrát. Quarterback si při outside zone běhu nechal míč a běžel do pravé strany, kde následoval bloky. U sideliny Matěj Majerčák blokoval cornerbacka Lukáše Česlíka na hranici pravidel, ale Dundáček zůstal ve hřišti a dosprintoval si pro 58yardový touchdown. Nejdelší akce zápasu nakonec byla zároveň vítězná.

Akce zápasu Tipsport Czech Bowl XXX:

Na konci zápasu přidal Dundáček ještě pojistku a svým třetím touchdownem uzavřel skóre. Nestárnoucí quarterback se po právu stal nejužitečnějším hráčem Tipsport Czech Bowlu.

3. Stopka obrany Gladiators

Do konce zápasu zbývalo pět a půl minuty a Steelers šli na míč za nepříznivého stavu 28:34. Obrana Steelers dokázala zablokovat potvrzení, které mohlo hrát v závěru zápasu důležitou roli. Útok Steelers měl příležitost přejít celé hřiště, skórovat, potvrzením se dostat do vedení a ještě ukrojit čas tak, aby Gladiators již neměli čas na obrat.

Když Jones první akcí našel Petra Škváru pro 12 yardů, tak se zdálo, že Steelers opravdu svým typickým metodickým způsobem postupně půjdou přes celé hřiště.

Po běhu Dvorského a Kaminského přišla rozhodující fáze zápasu. Steelers měli před sebou situaci, kdy pro zisk prvního downu potřebovali na dva pokusy získat jediný yard. Taktické šachy vyhrál defenzivní koordinátor Gladiators Bill Moore.

Na rozhodující čtvrtý down vrhla obrana Gladiators vše do zastavení případné běhové akce. A Steelers se skutečně rozhodli získat yard akcí po zemi. Nikým neblokovaný Jindřich Karban dokázal vystavit stopku dřív než ostravský útok získal první down. Gladiators se zmocnili míče a dalším útočným drivem ukončili naděje Steelers na titul.

Tisková konference Tipsport Czech Bowl XXX: