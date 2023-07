Bitva je tu, Steelers sní o trofeji. Jsme si jisti herním plánem, říká kouč

A jak je tým na finále připraven?

„Ve skutečnosti toho moc měnit nehodláme. Do zápasu o titul vstupujeme po sezoně se zápisem 11 vítězství, žádná prohra a jsme si jisti herním plánem, který máme,“ prohlásil americký kouč ostravského celku Mark Priegnitz.

Ostravanům může napovědět také minulost – v letech 2017, 2018 a 2019 byli třikrát po sobě v Czech- Bowlu, jenže pokaždé odcházeli ze hřiště poraženi. Pak přišel výkonnostní pokles, ovšem v aktuální sezoně s novým trenérem Priegnitzem funguje jak útok vedený quarterbackem Bradleym Jonesem, tak obrana. Ta dokonce dokázala v šesti zápasech z jedenácti udržet útok soupeře na nule. Jenže právě útok patří k nejsilnějším stránkám Gladiators. Nestárnoucí quarterback Vysočiny Jan Dundáček potvrzuje, že patří k historicky nejlepším českým hráčům amerického fotbalu.

„Dundáčka nezastavíte. My se jen můžeme snažit mu co nejvíce znepříjemňovat pobyt v jeho ‚kanceláři‘ a snažit se ho omezovat, jak jen to půjde. Budeme pořád měnit rozestavení obranné lajny a krytí jeho spoluhráčů,“ nastínil Priegnitz.

Pro Gladiators navíc hraje fakt, že se finále koná na jejich domácím hřišti. „Bude pro ně obrovská výhoda, že budou moci těžit z domácího prostředí. Ale o to lepší bude je tam porazit,“ prohlásil kouč Steelers.

Zápas o českého mistra je na programu v neděli v Jihlavě od 18.00, v přímém přenosu ho odvysílá televizní stanice Premier Sport 2.