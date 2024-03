Americký fotbal je zpět: finále na Slovensku a flag fotbal mířící na olympiádu

Po tiskové konferenci bylo jasné místo, kde se odehraje letošní Tipsport Czech Bowl XXXI. Zápas o titul bude hostit Štadión pod Zoborom v Nitře. Tady už od loňské sezony působí Nitra Knights, kteří měli s náskokem nejvyšší návštěvnost ve Snapbacks lize.

„Faktorů pro výběr finálového stadionu je několik. Na stadionu musí být kvalitní zázemí pro televizní přenos i pro návštěvníky. Štadión pod Zoborom je splňuje nejlépe ve Snapbacks. lize. Mají nadstandardní zápasový program. Město americkým fotbalem žije. Bonusem pak je možná účast domácího týmu ve finále. To dopředu nikdy nevíme, ale Knights letos patří mezi hlavní favority,“ vysvětlil místopředseda asociace Radim Kroulík.

Komplikací pro řadu sportovců v České Republice jsou dopady prioritizace Národní sportovní agenturou. Podle slov prvního muže amerického fotbalu v Česku Filipa Hobzy si i díky partnerům jeho sport dokáže poradit.

Boris Bútora z Nitra Knights přihrává v zápase s Přerov Mammoths.

„Menším a středním sportovním svazům se seberou finance, to je pro některé až existenční problém. Amerického fotbalu se to naštěstí dotýká méně. Máme totiž menší participaci státních dotací, která tvoří asi jen 31 procent, zbytek jsou vlastní zdroje, marketing a sponzoring. To nám v téhle situaci hodně pomáhá.“

Kompletní 1. kolo Snapbacks ligy je na programu tento víkend a základní část skončí 16. června.

Kdo bude favoritem?

V týmu úřadujících mistrů Vysočina Gladiators zůstal i pro letošní sezonu quarterback Jan Dundáček. Jedna z nejvýraznějších postav amerického fotbalu v Česku získala za loňskou sezonu již osmou trofej pro Hráče roku. Ani na pozici hlavního trenéra nedošlo na Vysočině ke změně, stejně jako loni povede tým Matěj Večes. Gladiators loni získali druhý titul v historii klubu a také do letošního ročníku budou vstupovat v roli favoritů.

Flag fotbal na olympiádě „Senzační zpráva pro americký fotbal, že bude zastoupen na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Kontaktní fotbal není vhodný pro krátký olympijský turnaj, tohle je skvělá varianta. Je v jednání, že by mohli nastoupit i hráči NFL, takže z podceňovaného sportu by se mohl stát jeden z nejpopulárnějších na olympijských hrách,“ říká předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

Po vydařené loňské sezoně jsou papírově největšími konkurenty hráči Nitra Knights. Quarterback Boris Bútora loni překonal rekord v počtu naházených touchdownů v základní části a o skvělý passový útok se budou opírat Knights také v letošní sezoně.

„Bude neskutečně těžké to zopakovat. Je to neskutečně týmový sport a velké množství se musí sejít. Uvědomujeme si naší sílu a cíl je jasný. V domácím Czech Bowlu nechceme chybět,“ říká největší hvězda slovenského favorita.

Slovenský tým navíc posílil a v jeho dresu se představí nejužitečnější obránce Snapbacks ligy za loňskou sezonu Američan Tyrone Clark. Ten přišel do Knights těsně před startem sezony z Přerov Mammoths.

Návrat Stallions a trenérské legendy

Osm týmů Snapbacks ligy je rozděleno do skupin Sever a Jih. Jedinou změnou je návrat Pardubice Stallions, kteří v nejvyšší lize působili naposled v sezoně 2019, kdy dokráčeli do semifinále.

Návrat do Snapbacks ligy hlásí také trenérská ikona českého fotbalu a člen Síně slávy ČAAF Martin Kocián. Velezkušený trenér povede Znojmo Knights, které již jednou dirigoval – při účasti v nejvyšší rakouské lize.

Novinkou pro letošní ročník Snapbacks ligy je úprava v postupovém klíči do semifinálových zápasů. Garanci postupu do vyřazovacích bojů má pouze vítěz skupiny.

Momentka z utkání Znojmo Knights

I v letošní sezoně bude televizní přenosy produkovat O 2 TV Sport a přenosy poběží na Premier Sport 2. Zároveň však k vidění budou také na stanicích Sporty TV a na Slovensku JOJ Šport.

Na stanici Sporty TV poběží kromě zápasových přenosů také magazín Cover 1, který se ohlíží za uplynulými zápas Snapbacks ligy a nově také diskuzní pořad Studio Huddle. Na ČT sport pak nebude chybět 14. ročník magazínu Touchdown.