Neporažení Steelers jdou do Czech Bowlu, vyzvou je Gladiators

A semifinále bylo již šestým střetnutím v sezoně, ve kterém obrana Steelers vynulovala útok soupeře. „Kluci dokážou hrát v obraně velmi variabilně, umí svým rozestavením a hrou zmást quarterbacka soupeře,“ zmínil trenér Steelers Mark Priegnitz.

Teď musí americký trenér připravit svůj tým na poslední zápas sezony – Czech Bowl.

Ve finále Snapbacks ligy se ostravští Steelers střetnou 16. července s jihlavskými Gladiators, hrát se bude v Jihlavě. Oba celky na sebe narazily už v 8. kole základní části, Steelers v Ostravě zvítězili 34:26.

„Tento tým zůstává nadále velmi soustředěný! Nejsme nic než tvrdě makající celek a stejně soustředění jako po celou sezonu zůstaneme až do poslední sekundy posledního zápasu,“ konstatoval kouč Priegnitz. V letech 2017 až 2019 se Steelers dostali do finále ligy třikrát po sobě, ani jednou však nedokázali zvítězit. Podaří se jim to tentokrát?