Kouč Gladiators: Chyby nás otestovaly a musím říct, že kluci dospěli

Hosté přitom útočili na tzv. perfect season – ročník, v němž by vyhráli nejen všech deset zápasů základní části, ale i oba duely v play off (v semifinále přešli přes Znojmo Knights poměrem 35:0).

„Díky dvěma prohrám v základní části jsme na sobě neměli takový tlak,“ myslí si trenér Gladiators Matěj Večes. „Ostrava si nesáhla na prohru. Což je na jednu stranu hezké, ale na druhou to tíží. Říkáte si: Kdy už to přijde? Bude to dnes?“

V prvním vzájemném souboji Ostrava na konci května doma Gladiators porazila 34:26. „Byli jsme překoučovaní a přehraní, bylo to stresující,“ vzpomíná Večes.

Venkovní porážka však jihlavskému celku prospěla. „Ve druhé a třetí lize jsme zažili dvě sezony, kdy jsme šli do finále jako favorité. Pokaždé jsme soupeře, proti kterému jsme ve finále hráli, v základní části dvakrát porazili. A pak jsme s ním ve finále prohráli,“ vzpomíná hrající manažer Gladiators Martin Kulha. „Vždy je těžké porazit soupeře vícekrát v jedné sezoně. V tomhle byla Ostrava trochu v nevýhodě. Byl na ně větší tlak než na nás.“

Jan Dundáček z Vysočina Gladiators míří v Czech Bowlu za touchdownem.

A Vysočina toho dokonale využila. Favorizovaného soupeře v nedělním duelu ani jednou nepustila do vedení. „Furt museli dotahovat, nebo to bylo vyrovnané. Nedostali jsme se do situace, kdy by to bylo vyrovnané a my bychom šli bránit náskok soupeře,“ těší Kulhu.

Čtyřikrát Gladiators odskočili do náskoku jednoho touchdownu, čtyřikrát sok dorovnal. V závěru však dominoval jihlavský quarterback Jan Dundáček, který svým druhým a třetím touchdownem v zápase rozhodl o vítězství domácích 42:28. „Utkání bylo těžké. Ale hlavně proto, že jsme si ho sami těžké udělali,“ uvedl Dundáček, jenž byl po zásluze oceněn jako nejužitečnější hráč utkání (MVP). „Ve druhé polovině jsme udělali dvě nevynucené chyby, ale obrana nás podržela. Takže z toho bylo skvělé týmové vítězství.“

Zmiňované dvě chyby však Gladiators paradoxně prospěly. „I když z toho mám na hlavě pár šedivých vlasů, ty dvě chyby náš klub a hráče otestovaly. A musím říct, že kluci dospěli,“ pochvaloval si Večes. „Nebylo jedinou vteřinu vidět, že by nějakým způsobem ten souboj vzdávali.“

Vysočina Gladiators slaví triumf v Czech Bowlu XXX.

Nedělní duel, na který dorazilo více než patnáct stovek diváků, měl parádní atmosféru. „Domácí fanoušci vždy pomohou, ale Ostrava sem přijela taky se skvělou kulisou,“ připustil Dundáček. „Příznivci hostů nám znepříjemnili poslouchání taktických pokynů. Takže klobouk dolů před tím, co oba fanouškovské tábory vytvořily.“ Zatímco Vysočina, která se dokázala prokousat do všech tří posledních finále, po loňském nezdaru s Prague Lions tentokrát získala druhý klubový titul, Ostrava znovu skončila na druhém místě. Podobně jako v letech 2017, 2018 a 2019. Na ligové prvenství tak Steelers čekají od roku 1997, kdy získali svou dosud jedinou trofej.

„Rozhodně jim to nezávidím. Prohrát finále, to je hrozný zážitek,“ říká jihlavský Jan Beran. „Měl jsem to štěstí, že jsem Czech Bowl prohrál jen jeden, zbylé finálové zápasy byly vítězné,“ pochvaluje si šestinásobný český šampion, který se po šestém titulu rozhodl úspěšnou kariéru uzavřít. „Každému sportovci bych přál, aby končil vítězným turnajem nebo zápasem,“ vzkázal Beran.