Jubilejní Czech Bowl. Našlapaný útok domácích proti obávané obraně, kdo uspěje?

Je to tady. Polovina července patří tradičně Czech Bowlu. Jubilejní 30. ročník Snapbacks ligy amerického fotbalu jde do finále. Do Tipsport Czech Bowlu XXX se probojovali Vysočina Gladiators a ISMM Ostrava Steelers. O mistrovi se rozhodne 16. července na stadionu FC Vysočina v Jihlavě.