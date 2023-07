Síla a vůle české legendy rozhodly. Je pro Ostravu finále opravdu zakleté?

Tři běhové touchdowny a 129 naběhaných yardů po zemi. V prvním poločase se rozehříval, v tom druhém předvedl jeden z nejlepších výkonů v Czech Bowlu v historii. A to se bavíme o sedminásobném MVP Snapbacks ligy amerického fotbalu. Síla a vůle dovést tým k vítězství byla v jeho podání opět neskutečná.

Přitom vše mohlo být jinak. I Ostrava měla své momenty a dlouho šlo o krásně vyrovnanou bitvu. Slavit mohl kdokoliv.

V prvním poločase se Vysočině dařilo i vzduchem. Dva přesné Dundáčkovy pasy přetavil wide receiver Petr Čermák ve dva nádherné touchdowny. Nejlepší pasová obrana ligy si v tu chvíli nevěděla moc rady. Čermák hrál spolehlivě a byl velkou zbraní domácího týmu.

Ostravští se ale nevzdávali. I quarterback Bradley Jones na druhé straně hrál dlouho velmi povedený zápas. Pas na Jiřího Šimečku na kraj endzóny měl až chirurgickou přesnost. Vyrovnáno 14:14 a zápas v druhém poločase pořádně vtáhl více než 1500 diváků na stadionu. Oba fanouškovské tábory táhly v parném počasí svůj tým za vítězstvím.

Za stavu 21:14 to vypadalo, že přichází zlom utkání. Jan Telnar nádherným interceptionem ukradl Vysočině míč a Jiří Šimečka na druhé straně opět vyrovnal na 21:21. Steelers měli momentum zápasu a vypadalo to, že teprve dvaadvacetiletý Telnar mohl zlomit domácí krásnou obrannou akcí.

V tu chvíli se však ukázala síla české legendy.

Žádná nervozita ani výčitky po ztrátě balonu v důležitý moment zápasu. Podobných herních situací si Dundáček v kariéře prošel mnoho.

Jan Dundáček z Vysočina Gladiators míří v Czech Bowlu za touchdownem.

„Zbývalo spoustu času. Panika nebyla na místě. Všichni jsme věděli, že to bude vyrovnané utkání dvou nejlepších týmů. Hned jsem se soustředil na další drive, jak nás vrátit zpátky do vedení,“ říkal po utkání MVP finále.

Dlouhé šestiminutové útočné tažení zakončil pasem na Matěje Majerčáka. Zachycenou přihrávku na kraji endzóny muselo ještě potvrdit video. Steelers i napočtvrté dokázali odpovědět. Dalibor Dvorský dotlačil míč na touchdown.

Dundáčka už však nešlo zastavit. Jako ve svých nejlepších letech v Prague Black Panthers v kapse dominoval. Uskakoval skládkám soupeře a dvěma běhovými touchdowny přinesl Vysočině druhé vítězství v Czech Bowlu v její historii.

„Honza ukázal, v čem je v českém prostředí stále tak výjimečný. Jeho vůle po vítězství je obdivuhodná. Přenáší to na spoluhráče. Začaly nám docházet síly, ale věděli jsme, že běhovou hrou to můžeme zlomit na naši stranu. Byla to celou sezonu naše největší zbraň a nakonec rozhodla i dnes,“ pochvaloval si na konci kouč mistra Matěj Večes.

Krutý byl pohled na druhé straně. V závěru zápasu mezi hráči Steelers panovala velká frustrace. Nervy byly na pochodu. Ztratili nadějně rozjeté utkání. Nedotáhli „bezchybnou sezonu“ do vítězného konce a co hůř. Řada hráčů v kádru Ostravy v minulém desetiletí zažila i tři prohraná finále po sobě. Na pohár v české lize čeká tenhle klub od roku 1997. Dočká se?

Daniel Kaminski z Ostrava Steelers prožívá zklamání po prohraném Czech Bowlu.

„Každá prohra se hrozně těžko kouše. Pamatuju jich v Czech Bowlu opravdu hodně. Bolí to. Na druhou stranu letos se nám tady podařilo nastartovat něco výjimečného. Klub si prošel přestavbou. Je tady velké množství mladých šikulů, které doplňují veteráni. Za rok to budeme chtít napravit,“ tahal ze sebe smutný Daniel Kaminski.

„Kluci z Ostravy podali velký výkon. Byla to krásná vyrovnaná bitva. Divák na stadionu i u televize se musel bavit. Padlo hodně bodů a bylo to drama až do konce. Jsem strašně rád, že jsme ukázali sílu v domácím prostředí. Celou sezonu jsme se zlepšovali a dnes jsme ukázali naprosté maximum,“ chválil si hrdina utkání s pohárem v ruce.