Ondrova cesta do olympijské Paříže: Nechci se zranit. Až do jara nebudu závodit

Pátého srpna 2021 sahal při olympijské premiéře sportovního lezení po zlaté medaili. Stačilo, aby úplně poslední závodník tokijské soutěže, Jakob Schubert, nevylezl až na vrchol stěny.

Jenže Rakušan to dokázal. A kvůli zvláštnímu systému hodnocení, kdy se násobila umístění v jednotlivých částech trojkombinace, se Ondra rázem propadl na konečné šesté místo.

Ty události jsou staré jen rok a dva týdny.

A hry v Paříži jsou naopak stále vzdáleny dva roky.

Přesto cesta k nim už začíná. Také Ondra si to uvědomuje.

„Mnichov byla zkouška,“ pronesl po čtvrteční kombinaci na multisportovním evropském šampionátu v bavorské metropoli. Zkouška favoritů. Zkouška pozměněného systému soutěže. Zkouška nového bodování.

Z tokijské trojkombinace se pro hry v Paříži stala dvojkombinace, vypadlo lezení na rychlost, tedy disciplína Ondrovi značně vzdálená. Což je pro něj dobrá zpráva.

Nebudou se už ani násobit umístění z jednotlivých částí kombinace. Nový bodový systém nabízí 25 bodů za každý vylezený ze čtyř boulderů (tedy maximálně 100 bodů za bouldering) a stejně tak bude k dispozici 100 bodů za dosažení vrcholu při lezení na obtížnost.

Dílčí body se poté rozdělují za jednotlivé zóny v boulderingu a úchyty v obtížnosti.

Ondra před mnichovskou soutěží pochyboval, zda tento systém bude spravedlivý. Obával se, že jeho férovost mohou ovlivnit stavitelé tras. Po skončení kombinace nicméně pronesl: „Tady relativně vyšlo, že výkony na stěně jsou reflektovány ve výsledcích. Ale stačilo, aby to stavěči postavili trochu jinak, a vyjít to nemuselo.“

Už po boulderingu bylo velmi pravděpodobné, že o titul si to rozdá Ondra se Schubertem. I když se s nimi bodově drželi Francouzi Avezou a Schalck. „Ale ti jsou spíš boulderoví specialisté a nedalo se tedy moc předpokládat, že by nás při obtížnosti přelezli,“ podotkl český reprezentant.

Odhad měl správný - a opět to byl Schubert, kdo jej připravil o zlatou radost. Ondra však tentokrát bez medaile nezůstal. Naopak, zkompletoval svoji mnichovskou sbírku stříbrem.

Tomas Macek @tomasmacek2 Staré a nové. Lezecká stěna u Propylejí na mnichovském náměstí Königsplatz a Adam Ondra na své pouti ke třetí medaili z letošního ME. K bronzu a zlatu přidal v kombinaci stříbro, sbírka je kompletní. https://t.co/29AqO9Avkt oblíbit odpovědět

Systém bodování olympijské kombinace stále nemusí být konečný, po sezoně bude podroben podrobnému pitvání a může se dočkat některých úprav, byť ne zásadních.

„Za aktivní pohyb směrem k dalšímu úchytu se přičítá 0,1 bodu k dosavadnímu zisku, ale podle mě by to v horní části stěny mělo být tak 2,5 bodu,“ soudí Ondra. Za dosažení následujícího úchytu je pak pět bodů.

Aby mohl v Paříži bojovat o olympijskou medaili, musí se tam pochopitelně nejdřív kvalifikovat.

K čemuž vedou tři různé cesty.

Přístí rok na srpnovém mistrovství světa v Bernu se nominují tři medailisté kombinace.

Další vstupenku na hry pak získají na podzim roku 2023 jednotliví kontinentální šampioni, pokud ještě nejsou kvalifikováni z mistrovství světa. Případně nejlepší dosud nekvalifikovaní lezci z každého kontinentu.

Zbývajících deset míst se pak rozdělí na základě žebříčku vzniklého ze tří kvalifikačních závodů, které proběhnou od března do června 2024.

„Tahle poslední cesta na hry je nejjistější, protože půjde o tři závody. Takže i když jeden zkazíte, máte stále slušnou šanci,“ říká Ondra. „Ale určitě bude nejpříjemnější nominovat se hned z Bernu.“

Medailisté ze závodu v olympijské kombinaci ve sportovním lezení na evropském šampionátu v Mnichově. Zleva stříbrný Adam Ondra z České republiky, uprostřed vítěz Jakob Schubert z Rakouska a vpravo bronzový Španěl Alberto Ginés López.

Samotnou přípravu na Paříž zahájí už záhy.

„Ta hlavní bude spočívat v lezení na obtížnost. Bouldering byl třeba zrovna tady v Mnichově důležitý, ale zároveň vím, že ho nemohu příliš moc trénovat, abych se nezranil,“ poukazuje. „Moderní styl boulderingu pro mě totiž není zdravý. Riziko zranění je při něm natolik velké, že ho musím trénovat chytře a jen těsně před důležitými závody.“

Proto se rozhodl, že se nyní až do jara žádných klání účastnit nebude.

Vynechá tak zářijové závody Světového poháru v lezení na obtížnost v Koperu, Edinburghu i Jakartě, stejně tak říjnové pohárové finále v Morioce, kde bude nové hodnocení kombinace poprvé testováno také na světovém fóru.

„Může to být někým vnímáno, že se flákám, ale já se domnívám, že je to pro mě naopak rozumná cesta, abych si udělal trošku radosti na skalách,“ říká. „Navíc lezení na skalách je i poměrně dobrým tréninkem pro lezení na obtížnost. Co se týče slabin, které mám v boulderingu, ty chci spíš vylaďovat tréninkem na suchu, popřípadě fyzioterapií.“

Český lezec Adam Ondra v úvodní boulderingové části mnichovské kombinace

Hned v pátek z Mnichova odjel s celou rodinou na měsíc do norského Flatangeru, kde se nachází nejtěžší cesta na světě Silence.

Těší se na realizaci novým projektů, které si v Norsku vyhlédl.

Mimochodem: na sever se s ním vydává i jeho největší mnichovský soupeř a zároveň kamarád Schubert.

Ve čtvrtečním večeru společně před začátkem druhé části kombinace probírali, jaká cesta k vrcholu se jim jeví nejlépe. Mezi lezci je taková vzájemná výměna názorů běžná.

V Norsku mohou probrat, jaká „cesta“ do Paříže bude nejlepší.

Desátého srpna 2024 dojdou ve francouzské metropoli na její konec.