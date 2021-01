ONLINE: Dnes čekejte na Dakaru síto, slibují pořadatelé. Mluví pravdu?

Sledujeme online 4:59

Obvykle to touto dobou už na Dakaru bývá hotové Waterloo a lazaret. S řadou těch, kteří své pachtění za vysněným cílem skončili. Letos však i po čtvrtém dni zůstává startovní pole téměř v plné síle a i Češi zatím pokračují všichni. Jenže právě dnešek to může změnit, už dopředu pořadatelé oznámili, že čtvrteční etapa bude prvním velkým sítem. Zda to tak skutečně bude, sledujte v podrobné online reportáži.