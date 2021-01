ONLINE: Tvrdý, rychlý i zajímavý Dakar. Co na něm přinese 4. etapa?

A jaký letošní ročník slavného závodu vlastně je? Aleš Loprais je už na svém 15. Dakaru, žádný z aktivních Čechů jich nemá víc, a tak může velmi přesně srovnávat.

A tvrdí: „Stalo se přesně to, co jsem před závodem čekal. Po stížnostech spousty účastníků na relativně jednoduchou loňskou trať nám to organizátoři vrátili jako bumerang a řádně nám naložili. Letošní ročník je krásný, technický, náročný, s rozmanitým terénem. Opravdu Dakar se vším všudy a nádherným drajvem. Pořadatelé nachystali velmi tvrdou, ale zajímavou trať. Už cítím celé tělo, což znamená, že Dakar je přesně takový, jaký má být.“



Na druhou stranu – a dokazují to i časy z tří prvních etap – zůstal neskutečně rychlý. Motocyklisté Michek a Engel tak zvažují přenastavení strojů, aby se dostali na vyšší maximální rychlost.

„Pořadatelé přitom před letošním Dakarem tvrdili, že to bude pomalejší, že chtějí Dakar bezpečnější, říkali, že bude více dun. Ale kluci zatím většinou jedou na plný kotel. Jsme teď na solné pláni a slyšíme motorku dvě minuty předtím, než přijede k nám, jak se to z dálky po rovině rozléhá,“ říká Ervín Krajčovič, šéf stáje Orion – Moto Racing Group, za kterou oba jezdci závodí.



Dnešní 4. etapa je co do celkového počtu kilometru nejdelší z letošního Dakaru. Měří 813 kilometrů po dvou dnech strávených v bivaku ve Vadí ad-Davásir se účastníci přesunou do Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie. Ovšem na čas pojedou „pouze“ 337 kilometrů, zbytek je přejezd.

Budou zase Češi mezi nejlepšími?