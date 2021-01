ONLINE: Tvrdá, dlouhá a plná písku i dun. Dakar zase prověří dobyvatele

Tentokrát to má být návrat ke kořenům, ke klasickému africkému putování skrz nekonečnou Saharou. Prý posádky „nepotkají“ žádnou hlínu, žádné kameny, prostě jen písek a písek, duny a duny, jak se na ryzí dakarskou erzetu sluší.

„Řada pilotů přijede do cíle pozdě, někteří zůstanou zahrabání v poušti i hodiny,“ tuší ředitel rallye David Castera, jeden z těch, který letošní ročník nalajnoval.

Výhodou je, že dnes závodníky tolik netlačí čas, do bivaku smějí dorazit až do sobotního pravého poledne, protože sobota bude na Dakaru volným dnem.



Původně měli závodníci absolvovat z Burajdy do Háilu 485 měřených kilometrů, což by byla nejdelší erzeta v ročníku. Nakonec ji ale pořadatelé zkrátili o více než sto kilometrů, protože piloti se ze čtvrteční etapy vrátili pozdě do bivaku.

Z Čechů se zatím nejvíc napříč kategoriemi daří Martinům. Macík je třetí v kategorii kamionů, Prokop už pátý v autech, což je na jezdce z netovárního týmu vynikající pozice, Michek sedmnáctý mezi motorkáři.

Aleš Loprais je pak čtvrtý ve své „rodinné“ třídě kamionů.

„Vše klape. Ani technika nás zatím nijak výrazně netrápí, za což jsem samozřejmě všichni rádi. A dočkali jsme se konečně i krásné, i když velmi náročné etapy. Dle našeho názoru by právě takto měl Dakar vypadat,“ říká Ervín Krajčovič, šéf Michkova týmu.