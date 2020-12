Prokopův cíl před Dakarem: Zrychlit! Minule jsme nebyli konkurenceschopní

V té předchozí se představil s novým spolujezdcem Viktorem Chytkou, který tehdy nahradil zraněného Jana Tománka. Poté stihl ještě WRC závod v Andalusii, ale to bylo pro zbytek roku vše.

Zase jsem v sobě vzbudil vášeň pro rallye, tvrdí Prokop O říjnovém návratu a zážitku v Itálii

„Sezona byla nestandardní. Nebyli jsme ani na žádném pořádném testování, čemuž odpovídá i naše startovní číslo pro Dakar, máme 312. Není to špatné, ale před rokem jsme na tom byli ještě o trošičku lépe,“ litoval osmatřicetiletý rodák z Jihlavy.

Jenže tehdy nekomplikoval přípravu ani závody žádný koronavirus. Během dvaceti let závodní kariéry se Prokop s podobným výpadkem nesetkal. Byl zvyklý, že se denně potkával s lidmi v týmu, od těch si ale teď musel na notnou chvíli odpočinout.

„Zase na druhou stranu jsem nabral dostatek energie. Oblékám kombinézu už nějakých dvacet let a tahle pauza asi přišla vhod,“ svěřil se zkušený jezdec. „Doufám, že toho využiju a navážu na další dvacítku,“ dodal s úsměvem.

Jak to bylo možné, vracel se do jihlavské dílny a pouštěl se do oprav auta na další ročník. Schrek, jak svůj model Raptor od společnosti Ford nazývá, si tak prošel četnými změnami.

Největším problémem byla maximální rychlost, která Prokopův tým na minulém Dakaru připravila o lepší umístění.

„Byla to taková hodně studená sprcha a ohromně nás to mrzelo. Na druhou stranu si myslím, že ani já sám jsem nebyl v úplně ideálním rozpoložení, takže to nebylo jen o autu,“ přiznal Prokop.„S Viktorem jsme se snažili, myslím, že jsme neudělali žádnou botu, ale nebyli jsme vůbec konkurenceschopní. Většinou jsme si řekli, že jsme do toho dali všechno, ale i tak jsme prostě zaostávali o další půlhodinu nebo víc,“ pojmenoval nepříjemnou „brzdu“, s níž se před necelým rokem potýkal.

Bude víc písku Při minulém ročníku si jezdci na Dakaru stěžovali na rychlost jednotlivých etap a také na nekvalitní terén, proto pořadatelé oznámili, že se další rok pojede na pozměněných tratích. Jezdcům slíbili více písku, etapu u moře a celkovou délku 7 464 kilometrů, z nichž 4 767 bude ostrých.

Každopádně mechanici Benzina Orlen Teamu neponechali nic náhodě a pustili se do renovace auta s pořádnou vervou.

„Soustředili se převážně na zmiňovanou rychlost, ale také na aerodynamický odpor auta, takže máme kompletně nový předek. Celkově je auto mnohem menší, což asi na první pohled normální člověk nepozná, ale dělá to opravdu hodně. Také tam jsou úpravy podvozku a diferenciálů, o nichž jsme přemýšleli už dlouho, tak se snad osvědčí,“ doufá.

Co se Prokopova týmu týká, ten prošel nucenou změnou už minulý rok. Spolujezdec a navigátor Jan Tománek se vážněji zranil při závodech v Maroku a stále ještě není stoprocentně fit. V lednu při Dakaru ho tak opět zastoupí Viktor Chytka.

„Loni to bylo takové nahonem, naštěstí jsme se s Viktorem znali z Abú Zabí, takže to naštěstí nebylo zas až tak složité zvykání. Myslím, že se osvědčil. Letos to pro něj bude mnohem lepší, protože má mnohem více času na přípravu, a hlavně už ví, do čeho jde,“ uvedl na adresu svého navigátora.

Viktor Chytka (vlevo) a Martin Prokop před Rallye Dakar 2020.

Oba společně si vytvořili pomůcku, která by měla ulehčit jejich putování mezi dunami. „Aby mezi pokyny nebylo pořád jen levá nebo pravá, tak říkám na tebe nebo na mě. Je to dáno i tím, že když se duna láme, tak mu aspoň stihnu říct, kam bude muset točit,“ představil Chytka jednu z novinek.

Při minulém závodě bylo pro něj nové naprosto vše, teď ho čeká už jen roadbook v elektronické podobě. S tím se ale seznámí až těsně před samotným startem.

„První možnost byla v Andalusii, kde jsem však chyběl, proto jsem se alespoň snažil komunikovat s jezdci, kteří jej už používali. Abych měl alespoň nějaké informace. Viděl jsem i nějaká videa a fotky a poté jsme rozhodovali, kam ho dáme, aby to bylo co nejefektivnější,“ prozradil Chytka.

Poslední a vlastně jedinou větší příležitostí k vyzkoušení auta měli oba závodníci při malém mistrovství, jak Prokop závod pojmenoval. Ten se uskutečnil v Saúdské Arábii začátkem prosince.

Úpravy auta už budou probíhat pouze po delším přemýšlení. Kdyby se něco nepovedlo, znamenalo by to pro skupinu minimálně denní ztrátu. „Budeme s sebou mít veškerý materiál, ale necelý tým. Váhali jsme, ale byla to zkouška k nezaplacení, protože se jednalo o ostrý test,“ vysvětloval Prokop.