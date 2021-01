V létě selhání jater, o Vánocích izolace. Teď Dakar. O nezlomném Michkovi

Dvakrát se stal motokrosovým vicemistrem světa, šestkrát republikovým šampionem a loni se s velkou parádou pustil do svého premiérového Dakaru. Ještě dvě etapy před koncem byl čtrnáctý, držel ceněnou pozici nejlepšího nováčka.

Pak mu ale došel benzin a on skončil 23. Cítil naštvání, jenže poté v létě pochopil, jak jsou nějaké sportovní zádrhele v lidském životě nicotnou záležitostí. V Dalečíně v průběhu závodu zkolaboval a musel být letecky převezen do jihlavské nemocnice. „Co mi ostatní říkali, tak jsem měl dva pády a chvíli jsem jel i v protisměru. Nic z toho si nevybavuji. Žil jsem v domnění, že jsem dojel čtvrtý, a až v Jihlavě jsem si po chvilce začal uvědomovat, kde jsem.“



Jenže po propuštění z nemocnice se mu znovu udělalo špatně, a tak byl s nefunkčními játry hospitalizován v pražském IKEM. Právě tady se dozvěděl krutou statistiku, z které nakonec vyšel jako přešťastný muž. „Vypadalo to na transplantaci a nakonec se vše obrátilo k dobrému. Játra se znovu sama od sebe obnovila,“ řekl ČTK.

Už po probuzení v nemocnici prý přemýšlel nad tím, zda stihne další týden plánovaný republikový závod. Říkal to i lékařům, kteří se jen ironicky usmívali, a odpovídali, že po tomto se už na motorku nikdy neposadí. Nakonec se k tréninku vrátil po dvou měsících, ovšem na Dakar se připravil.

„Člověk, který uvažuje nad Dakarem, je sám o sobě trošku blázen. A já má rád výzvy. Samozřejmě, že mě taky napadalo, že ho nepojedu. Nemoc byla kritická a jsem rád, že tady vůbec jsem.“



Ač kvůli selhání jater i pandemii koronaviru téměř nezávodil a podle roadbooku, klíčové to dakarské „mapy“, navigoval naposledy před rokem, rozhodně do Saúdské Arábie nepřijel jen symbolicky: „Nejsem turista, chci závodit.“

Rallye Dakar 2021 vše o závodě

Už i odlet byl pro Michka trochu divoký. Jeho manželka byla pozitivně testovaná na covid, a tak motokrosař strávil Vánoce v izolaci. Žil v karavanu před domem, aby byl na blízku, a přece v bezpečí. Dnes už ho v Džiddě čeká start.



„Chci ze sebe vydat nejvíc, co půjde. Pokud budu padesátý a dám do toho vše, je to O. K. Minule nikdo nečekal, že to bude tak dobré, a nakonec skončím třetí mezi nováčky. V hlavě mám krásné vzpomínky, ale jedeme od nuly. Mohu být dvacátý, třicátý nebo desátý či patnáctý. Dakar je nevyzpytatelný.“