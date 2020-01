Poprvé v Saúdské Arábii. Začne slavná Rallye Dakar, co předvedou Češi?

„Myslím, že Dakar se vrací ke kořenům v náročnosti a pro nás všechny je to výzva. S příchodem nového ředitele přicházejí nové, těžší podmínky a já osobně to vítám,“ řekl Aleš Loprais, jehož čeká čtrnáctý start na Dakaru a zažil tak i závodění v Africe.

„Na druhou stranu jsem ale nezažil žádný Dakar, ve kterém bych řekl, že byl lehký. Na každém jsme si toho lidově řečeno hodně vyžrali a člověk si vždy několikrát řekne: Sakra, co tady dělám? A stejně se tam za rok vrátíte,“ pousmál se Loprais, který zůstal i nadále věrný kategorii kamionů.



Hlavní českou hvězdou bude Martin Prokop, který se bude snažit navázat mezi automobily na šesté místo z loňska. Bude se však muset obejít bez svého tradičního navigátora Jana Tománka a po Kolomého nehodě i bez druhého týmového auta, které by mu krylo záda. „Letos to bude hodně o spolujezdcích a věřím, že Viktor (Chytka) tam nechá všechno a zvládneme to spolu,“ řekl Prokop.

„Po Martinově nehodě budeme muset změnit strategii. Tým bude muset jet v safety módu, jak jsme jezdili dříve. Nebudu moct tolik útočit. Dakar je ale o změnách, o přizpůsobení se a tak tomu bude i v letošním roce,“ podotkl Prokop, jenž se ale již domluvil na částečné spolupráci s Tomášem Ouředníčkem, který v jeho týmu jel loni.

Černým koněm mezi českými startujícími by mohl být Miroslav Zapletal, který v roce 2009 skončil na Dakaru sedmý a má i zkušenosti se závoděním na Blízkém východě.



Mezi motocyklisty byl před rokem z Čechů nejlepší Milan Engel, jenž se bude snažit navázat na životní 15. místo.

Vysoké ambice mají i Jan Brabec nebo nováček Martin Michek. „Naposledy se mi podařilo udržet chladnou hlavu a nikam nepospíchat, protože jsem věděl, že Dakar bude hrozně dlouhý a těžký, což se potvrdilo. Se stejnou taktikou chci jet i letos,“ řekl Engel.

Pořadatelé pro startující připravili 7900 kilometrů dlouhou trať s dvanácti etapami, jejichž součástí bude 5100 km měřených úseků. Tři čtvrtiny trasy by měly vést po písku.

Začíná se v neděli v Džiddě na pobřeží Rudého moře a cíl bude 17. ledna v novém zábavním centru Kiddíja nedaleko Rijádu. Vítězství z loňského roku obhajují v hlavních kategoriích Násir Attíja (automobily), Toby Price (motocykly) a Eduard Nikolajev (kamiony).