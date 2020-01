Takový hlad po Dakaru v Arábii zatím není, pozoruje čtyřkolkář Tůma

„Lidé tu tím však zatím moc nežijí. Zahlédl jsem jen pár reklam na billboardech a několik místních mě pozdravilo,“ řekl závodník Zdeněk Tůma, jenž Dakar absolvuje na čtyřkolce Yamaha Raptor 700.

S ní si na technických přejímkách užil své. Poprvé totiž byly rozděleny do několika úseků - pro novináře, pro závodníky a pro asistenci.

„Jenže oddělené bylo jen něco a nikdo nevěděl, kde co najdeme, byl to zmatek,“ povzdechl si Tůma. V Jižní Americe strávil na přejímkách dvě hodiny, letos pět.

V Saúdské Arábii se totiž Dakar pojede poprvé v historii. Možná i kvůli tomu to zatím místní obyvatelé nijak neprožívají.

„Rozhodně vědí, že tu brzy budeme závodit, ale takový hlad jako v Jižní Americe tady po Dakaru není. Ve městě Džidda to žije zejména na pobřežní promenádě, která má asi deset kilometrů,“ popisuje Zdeněk Tůma, který se na 7 855 kilometrů dlouhou cestu pouští po roční pauze vydává.

Dnes je na programu slavnostní start, přes rampu ve městě projedou všichni účastníci závodu.

„Když jsem kolem ní v minulých dnech procházel, tak tam byla zatím jen velká obrazovka a hlouček několika desítek lidí. Jsem zvědavý, kolik jich nakonec dorazí,“ těší se Tůma.

Ten je jediným zástupcem týmu Barth Racing na Dakaru, závodit bude s dalšími dvaadvaceti jezdci.

„Jsem čtvrtý nejstarší. Pojede deset Jihoameričanů a také Poláci, kteří budou hodně silní,“ mapuje Tůma svou konkurenci.

V Saúdské Arábii se bude muset připravit hlavně na měkčí písek oproti Jižní Americe. Při posledním testování nadělal jezdcům problémy. „Když jsem závodil v Alžírsku, tak tam byl také hodně měkký. Čtyřkolka je na to však dělaná, nemělo by to vadit. Je potřeba si dát pozor na díry, hrany a další překážky v něm,“ říká Tůma.