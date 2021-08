Hledání Krestova následovníka. Východní Morava doufá v triumf na Barum rally

Přestože je Barum rally suverénně nejpopulárnější jednorázovou sportovní akcí ve Zlínském kraji, v listině vítězů figurují pouhá tři jména původem z regionu. Inaugurační ročník v roce 1971, kdy šlo spíš o orientační soutěž, vyhrál Jan Halmazňa, v roce 1996 uspěl Stanislav Chovanec a v letech 2000, 2001 a 2006 triumfoval Roman Kresta.

Čekání na další jméno trvá už patnáct let.

Pohled do startovní listiny letošního jubilejního 50. ročníku naznačuje, že by mohlo začít svítat na lepší časy. V její první dvacítce je pět pilotů z východu Moravy – Erik Cais, Tomáš Kostka, Dominik Stříteský, Miroslav Jakeš a Adam Březík. I když nepatří do okruhu největších favoritů, při dobré konstelaci by se mohli prosadit.

Tomáš Kostka a Ladislav Kučera na Barum rallye

„Šanci mají všichni, rozhodovat budou hlavně zkušenosti,“ poznamenal Kresta. „Ovšem Barumka je Barumka. Jezdecky i mentálně je to úplně jiný závod než všechny ostatní.“

Pro jezdce z regionu je to bez debat vrchol sezony. Jako malí chodili k trati dívat se na soutěžní vozidla a tam někde se zrodila jejich láska k soutěžnímu sportu, která je přivedla až na start. „To, že je v regionu spousta závodníků, je dané Barumkou. Se mnou to bylo to samé,“ přisvědčil Kostka, který v roce 2016 zůstal těsně pod vrcholem. „Je to velká událost, všichni se na to těšíme,“ dodal Stříteský.

Velkou výhodou místních je znalost prostředí, ovšem sama o sobě nestačí. Jezdec nesmí být přemotivovaný, což se někdy stává. Ale hlavně musí ukázat svou rychlost. „Kdo chce myslet na vítězství, musí jet od začátku naplno. Není tu prostor pro taktizování,“ upozornil Kresta. „Zároveň musí jet hlavou, protože závod je dlouhý a náročný.“

Místní piloty samozřejmě motivuje i výjimečná konkurence. Během uplynulých padesáti let tady závodila spousta skvělých jezdců, jimž nedělalo problém adaptovat se na jinde nezvyklý rozbitý asfalt či na úzké a rychlé cestičky v lese. „Všichni zahraniční top jezdci jsou výkonnostně tak vysoko, že nemají žádný zásadní handicap jet rychle kdekoliv,“ připomněl Kresta. „Pokud chtějí do mistrovství světa, musí to zvládnout i ve Zlíně.“

Při debatách, kdo by se mohl stát následovníkem Kresty, padají zejména dvě jména – Cais a Stříteský. Oba na nic nečekají a už to zkoušejí i v zahraničí. Hlavně Cais má za sebou řadu startů v cizině, nedávno vyhrál polský Rajd Rzeszowski. „Oba jsou na tom rychlostně dobře, jdou nahoru,“ ocenil je Kresta. „Sám jsem zvědavý, jak se s letošním ročníkem popasují. Zvlášť s ohledem na předpověď počasí, která slibuje déšť.“

Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou na Rallye Hustopeče.

Cais se Stříteským představují příslib hlavně pro budoucnost, ve dvaa/jednadvaceti letech zatím nemají tolik zkušeností, stejně jako o něco starší Březík. Naopak v roli mazáků jsou Kostka s Jakešem, kteří mají na svém kontě už přes desítku zlínských účastí i umístění na stupních vítězů či těsně pod nimi. „Jejich výhodou je, že ví, jak je Barumka zrádná,“ připomněl Kresta.

Co tedy převáží v cíli? Nadšení nebo zkušenost? Nebo něco úplně jiného? To se uvidí až v neděli odpoledne. Každopádně větší počet místních borců, kteří můžou bojovat o přední příčky, zvyšuje diváckou přitažlivost soutěže. To si pochvalují i pořadatelé. „Ukazuje to, že Zlínsko je soutěžácký kraj. Lidi přijdou své favority podpořit,“ nepochybuje zástupce ředitele Barum Czech Rally Zlín Petr Linhart.