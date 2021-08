Samolepky si na auto lepil sám. Teď se Mikkelsen vrátil s aurou hvězdy

Je to dlouhých dvanáct let, co přijel do Zlína poprvé. Víc než adepta na přední příčky připomínal svátečního jezdce, dokonce si na svůj vůz sám lepil reklamní samolepky. Nyní se norský pilot Andreas Mikkelsen vrací na Barum rally jako člen světové špičky. „Moc se těším,“ hlásil po příjezdu do Zlína.