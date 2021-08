Pilot Pech potřebuje na Barum rally zabrat. Těší se na noční erzety

Obhájce titulu vyhrál v polovině června v Hustopečích, další tři podniky se mu však nevydařily podle představ. Ve Zlíně bude startovat do jubilejního padesátého ročníku tamní rally z rozdílné pozice než ostatní favorité, kteří se na trať vydají zhruba o dvě hodiny dřív.

„Bereme to jako velkou výzvu. Jestli budeme mít výhodu nebo nevýhodu, si musíme počkat až do závodu. Nejvíce by výsledky mohlo ovlivnit počasí,“ přemítá Pech, kterého bude ve Fordu Focus WRC06 tradičně doplňovat spolujezdec Petr Uhel.

Barum rally je kromě domácího mistrovství zařazená do evropského šampionátu, právě kvůli tomu se do Zlína sjede pořádně nabitá závodní listina. Je to ale i důvod, proč bude Pech startovat tak pozdě. Jeho vůz totiž nemá právo získávat body do evropského žebříčku.

Václav Pech se svým Fordem Focusem WRC06 kvůli závadě na převodovce Rallye Bohemia nedokončil.

„Jistou nevýhodu budeme určitě mít v závěru první etapy, kdy pojedeme už za tmy,“ podotýká Pech.

Na svým způsobem speciální závod se český šampion těší, podobné dobrodružství jej čeká málokdy. „Absolvovat legendární rychlostní zkoušku Pindula za tmy se světelnou rampou bude obrovský zážitek. Na Barumce nejelo čelo startovního pole noční erzety snad už dvacet let,“ zdůrazňuje Pech.

Barum rally začíná v pátek odpoledne, potrvá až do neděle.