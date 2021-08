Jsme ve hře o bednu, ví pilot Stříteský. Čeká ho nabitá Barum rally

„Bude to těžké. Jsme tady v boji o bednu. Honza Černý nejede, ten teď odpadl z boje, Filip Mareš je před námi o třicet bodů, což je hratelné,“ zmínil pilot hlučínsko-lukovské stáje své přímé konkurenty v bitvě o třetí příčku za Janem Kopeckým a Václavem Pechem.

„O umístění v elitní trojce se bude rozhodovat na Barumce. Bedna je hratelná, na druhou stranu by asi bylo blbé se hnát do velkého rizika při první sezoně,“ připomněl Dominik Stříteský fakt, že absolvuje sezonu velkých premiér – prvně jede s vozem Rally2, poprvé si v Bohemia rally vyzkoušel hostování v barvách továrního týmu Škoda a rovněž má za sebou první start v mistrovství Evropy v Římě.

„Zatím nervozitu necítím. Uvidíme, jak budou erzety vypadat, jaká ve skutečnosti bude jejich náročnost. Profil trati bude oproti Bohemii a Římu jiný, cesty jsou víc rozbité, pojede se víc po úzkém. Bude to zrádné na defekty. Jak zaprší, na trati bude hodně vytaháno,“ podotkl Stříteský.

„V Římě byly cesty hladké a úzké, více zatáčkové. O to těžší to teď bude pro všechny.“ Oficiální test absolvoval tým ve středu. „Auto tým připravuje od Říma. Jinak jsme byli na závodech motokár, pracoval jsem na kondici, ale to dělám pořád. A samozřejmě jsem si pořádně pročetl, co, kde a jak,“ líčil 21letý jezdec.

„Hodně se těším. Bude to zase další náročný závod, k tomu přijedou kluci z mistrovství Evropy, jen konkurence tu bude menší než v Itálii. Jak jsem slyšel v Římě, někteří sem nechtějí jezdit, protože je to tu těžké. Ale velká jména tu jsou a rozhodně nepojedou pomalu,“ zmínil Stříteský.

„Tahle Barumka bude mimořádná. Nejen proto, že je jubilejní, ale hlavně kvůli dosavadní práci týmu a Dominikovým výsledkům. Letošní sezona začala velmi dobře a chceme výsledky potvrdit na nejtěžší české soutěži,“ dodal hlavní partner týmu Eduard Skaba.