Rád bych měl na dveřích číslo 1. Kopecký má na Barum rally opět nejvyšší ambice

Osminásobný vítěz nejpopulárnější tuzemské automobilové soutěže, který na ní nepřetržitě dominuje od roku 2015, pomýšlí na další triumf.

„Chceme se pokusit jubilejní ročník vyhrát,“ netají se před pátečním startem Kopecký.

50. Barum rally se jede s ročním zpožděním, protože loni ji odložila pandemie koronaviru.

Která ze změn, jež vás v posledních dvou letech potkala, je nejdůležitější.

Samozřejmě to, že nejsme tři, ale čtyři. Máme dva kluky. Na Barumce 2019 se mnou byli manželka a Pepa, teď je s námi i roční Jan. Přijedou se podívat všichni.

Bude to poprvé?

Ne, už byli na Rally Bohemia.

Jste kvůli narození dětí na rychlostních zkouškách opatrnější?

Jsem unavenější, protože s malými dětmi je to práce od rána do večera. (úsměv) Někdy kňourají, někdy brečí, ale pak se usmějí a všechno je jinak. Především pro mou ženu je to náročné, ale zvládá to skvěle. Je to radost. Pokud jde o závodní auto, tam se soustředím, na co mám. Vím, že jiné myšlenky se mi nesmí vkrádat do hlavy. Pokud by tomu tak bylo, přestal bych závodit, protože by to nemělo smysl.

Už jste u nich objevil závodnické geny?

To ne, jsou ještě malincí. Má to čas, zatím poznávají svět.

Další velkou událostí byl přechod z továrního týmu Škoda Motorsport do soukromé stáje Agrotec Škoda Rally Team. Jak velká změna to byla?

Ve srovnání s rokem 2019 je moje porce kilometrů za volantem závodního auta možná ani ne poloviční. Závodů i testování bývalo víc. Covid ovlivnil dost věcí. Další obrovskou změnou je, že jedu v soukromém týmu. Máme svůj tým, svoje auto, museli jsme si sehnat partnery, kteří nás podpořili. Za to bych jim chtěl moc poděkovat, protože bez nich bychom na Barumce ani v českém mistráku nestartovali. Bez nich bychom seděli doma a dívali se někde u trati.

Jednání s partnery jste absolvoval osobně?

Děláme to dohromady s tátou.

Čím je přesvědčujete?

Výsledky. Když je člověk má, tak se má aspoň o co opřít. Tím ale nechci říct, že to je jednoduché. To v žádném případě.

Jste kvůli působení v soukromém týmu na trati rozvážnější, než když jste závodil za tovární stáj?

Když člověk chce vyhrávat, musí do toho jít naplno. Spíš je to spojené s věkem a se zkušenostmi, které jsem v továrnímu týmu Škoda Motorsport získal v různých šampionátech po celém světě, kde jsme startovali. To se snažím zužitkovat i v soukromém týmu. Pokud člověk chce vyhrávat dál, musí být přístup stejný jako v továrním týmu. Druhou věcí jsou finance. V soukromém týmu člověk opravdu velice pečlivě hledí na rozpočet a přemítá, jestli použije novou pneumatiku na test, jestli ve druhé sekci pojede na použitých pneumatikách atd. V tom jsou obrovské rozdíly.

Jan Kopecký a Jan Hloušek na rychlostní zkoušce Rallye Bohemia v Kvítkovicích na Semilsku

V továrním týmu Škoda Motorsport nadále působíte jako testovací jezdec. Kolik toho pro ně děláte?

Co je potřeba. Není žádným tajemstvím, že se vyvíjí nové auto (Škoda před pár dny zveřejnila informaci, že testovala prototyp nové verze Škody Fabia Rally2 – pozn. aut.).

S navigátorem Janem Hlouškem vás čeká patnáctý společný start ve Škodě Fabii Rally2 evo. Už jste sehraní?

Fungovalo to už na prvních dvou závodech v roce 2019, kdy naskočil jako náhrada Pavla (Dreslera) po rychlém ukončení naší spolupráce. Naskočil do továrního týmu, a kdyby to tam nefungovalo, tak bychom spolu už nejeli. Honza mě potom oslovil, že se mnou chce jet dál, já jsem za to byl hrozně rád. Je ve své práci profík. Je to člověk, který toho mimo závodní auto moc nenamluví, ale tam mluví tak, jak já potřebuju, a to je to nejdůležitější.

Hloušek je pátým spolujezdcem během vaší kariéry, která začala v roce 2001. Jak dlouho vám trvá, než se s navigátorem sehrajete?

Ze začátku je pro mě důležité, abych si s ním rozuměl i mimo auto, abychom spolu neseděli jak dvě pecky a neřekli si vůbec nic. Zkrátka abychom si trochu rozuměli po lidské stránce. Takhle jsem to měl u všech spolujezdců. Samozřejmě jsme každý jiná persona, každý si na sebe musíme v běžných věcech trochu zvyknout. Ale první dojem je velice důležitý. Honza mě strašně překvapil svým profesionálním přístupem v Británii, kde jsme spolu startovali poprvé, jak měl všechno podchycené a zmáknuté, jako kdyby tam už startoval. Tím mě přesvědčil, že je člověkem na správném místě.

Pro řadu závodníků je černou můrou sednout si na sedadlo spolujezdce a nechat řídit navigátora. Sedl byste si vedle něho do auta?

Kdyby se objevil problém, Honza by to zvládl. Ale pro mě není důležité, jak spolujezdec řídí, protože rád sedím za volantem. Jediný moment, kdy řídil můj spolujezdec, bylo po vítězství v Maďarsku v roce 2011 v seriálu IRC. Peťa Starý jel kousek autem na přejezdu a byl jsem z toho dost nervózní. (smích)

Na Barum rally od roku 2015 jen vítězíte, přesto jste na kapotě svého vozu vezl startovní číslo 1 jen v tom roce 2015. Letos máte číslo 6. Co na to říkáte?

Rád bych měl jedničku na dveřích, protože jsem to docela dostkrát vyhrál. (úsměv) Navíc stále máme nejvyšší mezinárodní prioritu. Pravděpodobně je tam nějaké pravidlo, které má promotér mistrovství Evropy dohodnuté s Mezinárodní automobilovou federací FIA, že prvních pět Evropanů má startovní čísla 1–5 a až pak jsou ti ostatní. Na druhou stranu na startovním čísle nezáleží. Z auta na něj stejně nevidím. (úsměv)

Navíc ještě před startem se jede kvalifikace a podle jejích výsledků si vyberete své startovní pořadí.

Přesně tak.

Jak je vůbec na Barumce startovní pozice důležitá?

Záleží, jaké budou podmínky na rychlostních zkouškách, jaké počasí bude. Jedná se hlavně o sobotu, protože v neděli se pořadí otáčí. Zvolit si správnou startovní pozici je samozřejmě důležité.

Vzhledem k působení v soukromém týmu je pro vás zisk domácího titulu snad ještě důležitější než dřív. Upřednostníte sbírání bodů před celkovým pořadím?

Jde o to skloubit to všechno dohromady a vyhrát. (úsměv) To je nejlepší cesta. S tímto úsilím celý tým odjíždí na Barumku, že bychom se chtěli pokusit vyhrát jubilejní 50. ročník v absolutní klasifikaci, to znamená i v českém mistrovství. Ale odpovědnost vůči partnerům samozřejmě cítím, nebudu nikomu nic nalhávat. Nechci se pouštět do bezhlavých soubojů, že bych to hodil na jedny karty stylem buď, anebo. Takovým způsobem rozhodně Barumku jet nechci.

Kvůli rozdílným pravidlům pro evropské a české mistrovství má váš hlavní domácí rival Václav Pech jedoucí s vozem WRC startovní číslo 87. Bude pro vás hodně komplikované sledovat jeho výsledky?

Pro mě ne. Spíš pro něj je komplikace, že jede takhle vzadu. Až budeme mít čas, podíváme se do výsledků. Ale konkurence je obrovská. Budeme si hlídat kluky, kteří pojedou se stejnými vozy jako my.

Co vůbec říkáte na konkurenci? Budou vašimi největšími soupeři lídři mistrovství Evropy Alexej Lukjaňuk a Andreas Mikkelsen?

Nedokážu říct. Vím, že Lukjaňuk je strašně rychlý, že Barumku chce vyhrát několik roků, ale ještě se mu to nepovedlo. Neočekávám, že by dal přednost evropským bodům, takhle on nejezdí. Když tu byl Mikeš naposled, jel strašně rychle. Tak uvidíme, jak to bude letos. Tito dva jsou asi největšími adepty na vítězství, ale může překvapit kdokoliv další ze startovní listiny.