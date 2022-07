König bude v Mostě obhajovat bronz, pět jezdců má divokou kartu

„Od loňska jsme udělali velký kus práce jak na dráze, tak v zázemí pro fanoušky. Na vrcholný víkend závodní sezony jsme skvěle připraveni. Diváci budou mít přístup i do paddocku, takže zážitek bude pro každého opravdu maximální,“ slibuje Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

V prestižní kategorii Superbike se představí Oliver König. Dvacetiletý jezdec zažívá premiérovou sezonu v barvách týmu Orelac Kawasaki. V Mostě se bude snažit navázat na skvělý loňský výsledek, kdy v nejslabší kubatuře Supersport 300 vybojoval bronz.

Königa ve startovním poli doplní na divokou kartu startující Michal Prášek. Zkušený třiatřicetiletý jezdec je pravidelným účastníkem seriálu Alpe Adria a má za sebou řadu úspěchů. Mezi ty nejvýraznější patří absolutní vítězství v tomto šampionátu v kategorii Superstock 1000 v letech 2015 a 2016.

„Za divokou kartu na Most jsem rád, chtěl bych moc poděkovat každému, kdo se za mě přimluvil, abych mohl startovat. Dlouhé roky jsem po tom toužil, ale nikdy to zatím nebylo možné. Nebude to pro nás vůbec lehký víkend, pojedu na svém motocyklu, se kterým závodím v šampionátu Alpe Adria. Žádný velký cíl si nelze klást, ale chci si užít každé kolo, které budu na trati,“ přeje si Michal Prášek.

Ondřej Vostatek bude v kategorii Supersport 600 tradičně sedlat motocykl Yamaha v barvách stáje MS Racing. Sedmnáctiletý jezdec patří mezi největší české kandidáty na bodované pozice. Na divokou kartu ve stejné kategorii odstartuje i Patrik Homola.

„Most byl první okruh, na který jsem jako jezdec vstoupil, a navždy tak zůstane mou srdcovou záležitostí. Možnost startovat tady na mistrovství světa jsem se dozvěděl tři týdny před akcí, takže je to všechno dost hektické. Ale snažím se udělat maximum, abych co nejlépe reprezentoval Česko. Udělení divoké karty je pro mě obrovská čest,“ váží si Homola šance startovat v Mostě.

Hned dva zástupce závodící na divokou kartu bude mít Česká republika v kategorii Supersport 300. Zkušenějším z této dvojice je devatenáctiletý Petr Svoboda. „Na domácí závod v Mostě se moc těším. Sezona se vyvíjí slibně, ale zatím se mi nikdy nepodařilo spojit vše potřebné dohromady. Doufám tedy, že při domácím závodě to prolomím. Tým i motorka fungují stoprocentně, takže se budu snažit udělat pěkný výsledek,“ slibuje Svoboda.

V třístovkách ho doplní Filip Feigl, který si v Mostě v loňském roce odbyl premiérovou účast na podniku mistrovství světa. „Je to pro mě velká šance se ukázat. Jet na domácím okruhu závod mistrovství světa před českými fanoušky je velká čest,“ děkoval za udělení divoké karty Feigl.

Sedmnáctiletý Filip Juránek osedlá v Mostě motocykl Kawasaki Ninja 300, s nímž v minulém roce závodil König ve třídě Supersport 300. Fanoušci uvidí v Mostě jednu Češku, divokou kartu dostala Adéla Ouředníčková.