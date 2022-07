König před domácím závodem MS: V Mostě nebudu slepcem

„Vyjedu do tréninku a vím, kde brzdit. Na ostatních okruzích se v superbicích vždycky hledám a musím brzdné body na nejsilnější motorce najít sám, to v Mostě takovým slepcem nebudu,“ usmívá se.

Na okruhu pod hradem Hněvín odkroužil mraky kol, loni tam slavil bronz v nejslabší kubatuře šampionátu, než jako první jezdec v historii přestoupil rovnou ze Supersportů 300 do litrových superbiků.

V nich zatím obsadil nejlépe dvakrát 18. místo, a to v Aragonu a Assenu. Jako novic v nejsilnější a nejsledovanější třídě se zatím pohyboval spíš na chvostu. Ale své kvality ukázal. Třeba ve třetím tréninku v italském Misanu ztratil na nejrychlejšího jen 2,5 vteřiny, v zatím posledním závodě v Anglii dokázal ke konci zrychlovat a zajíždět své nejrychlejší časy. „Z těchto dvou výsledků mám zatím největší radost. Ano, většina si vždycky všimne, že jsem poslední. Ale například několikrát se stalo, že soupeř, kterého jsem předjel, pak v závodě odstoupil,“ upozornil König.

Španělský tým Orelac Racing je s českým mladíkem spokojený. „Pochvalují si, že nedělá chyby a postupně zrychluje. Samozřejmě žádný tým nechce, aby se jeho jezdec pohyboval vzadu. Ale moc dobře si uvědomují, s jakou konkurencí a tlakem se musí Oliver vypořádat,“ tvrdí Miloš Čihák, manažer jezdce a týmu CEO Movisio Racing.

Podle Čiháka zatím Königovi chybí zkušenosti. „Musí si to odjezdit. On ví moc dobře, kde ztrácí oproti ostatním. Také bychom potřebovali, aby měl rychlý začátek. Proto máme nápad, který zkusíme aplikovat v Mostě,“ prozradil manažer, ale konkrétní nebyl. „Most je trať, kde na velké motorce už seděl. Určitě se hecne. Výsledek si netroufnu odhadnout. Já očekávám, že by mohl jet se ztrátou pod jednu minutu na vítěze.“

Domácí závod je pro Königa nejaktraktivnějším v seriálu. I proto chce být vidět, aby potěšil české fanoušky na tribuně a na svahu. „Je to jediná trať ze šampionátu, na které jsem předtím jezdil s litrovou motorkou. To by měla být pro mě výhoda oproti jiným okruhům v kalendáři,“ míní talent. „Ale je těžké specifikovat, na jaké místo budu mít. Uvidíme po prvních trénincích.“

Königa, který krotí stroj kawasaki, letos navíc drtí zdravotní komplikace. Před sezonou si v tréninku zlomil ruku, v červnu zase klíční kost. Žádné alibi v tom nehledá. „Rozhodně to není tak, že kdybych byl zcela v pořádku, jsem v nejlepší patnáctce. Zásadně mě to neomezuje,“ dušuje se. Zatím pokaždé dojel do cíle. Co ukáže doma v Mostě?