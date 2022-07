König po operaci nedosáhl na body v MS superbiků ani v Doningtonu

„Bolí mě snad všechny části rukou. Tým byl ale rád, že jsem do Anglie přijel. Před víkendem mi řekli, abych to bral jako test a vyzkoušení věcí před Mostem,“ prohlásil v tiskové zprávě závodník týmu Orelac Racing. Domácí závody MS v Mostu ho čekají za dva týdny.

König má v ruce několik šroubů, v předchozích týdnech rehabilitoval a cvičil. „Ruce jsem cítil hodně, hlavně předloktí. Bolí mě překvapivě více pravá strana. Levou ruku jsem šetřil a tahala to spíše ta pravá. Fyzička byla ale jinak dobrá,“ poznamenal nováček šampionátu superbiků.

Těší se na domácí závody v Mostu. „Vidím to dobře, je to vlastně první trať z kalendáře, kde jsem jel na velké motorce. Navíc mi to tam sedí,“ řekl König. Maximem pražského rodáka v letošní sezoně je 17. místo ze sprintu v Estorilu.

Všechny tři britské závody vyhrál Turek Toprak Razgatlioglu, průběžné pořadí MS vede Španěl Álvaro Bautista.