Bolestem navzdory. Königa před domácím závodem v Mostě stále zlobí zdraví

„Bolí mě snad všechny části rukou. Tým byl ale rád, že jsem do Anglie přijel. Před víkendem mi řekli, abych to bral jako test a vyzkoušení si věcí před Mostem,“ prohlásil český závodník z týmu Orelac Racing.

V ruce má několik šroubů, v předchozích týdnech chodil neustále na rehabilitace a cvičení. Přesto König absolvoval celý závodní víkend.

„Ruce jsem cítil hodně, hlavně předloktí. Bolí mě překvapivě více pravá strana. Levou ruku jsem šetřil a tahala spíše ta pravá,“ popisoval český jezdec.

„Po neděli se cítím unavenější, fyzička byla ale jinak dobrá,“ dodal.

Právě v neděli König ukázal velký posun. Nejprve se po celou dobu Superpole Race držel v chumlu s ostatními jezdci a na nejrychlejší ztrácel minimum.

A v neděli pak ve druhém závodě dokázal zajíždět dobré časy a dostávat se více do soubojů.

„Svůj nejrychlejší čas jsem zajel ve třináctém kole a povedlo se mi dohonit Ira Eugena Lavertyho. Soubojem s ním jsem bohužel ztratil čas a sílu na to, abych se posunul dál,“ tvrdil nováček královské třídy superbiků.

„Třikrát jsem si zkusil Lavertyho předjet, jednou jsem byl dlouhý, pak mě zavřel. Ale napotřetí se mi to povedlo,“ radoval se český reprezentant, který se už nemůže dočkat domácího závodu v Mostě na konci července.

„Vidím to dobře, je to vlastně první trať z kalendáře, kde jsem jel na velké motorce. Navíc mi to tam sedí.“