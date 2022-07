Königa v Mostě na superbikovém MS doplní Prášek, dostal divokou kartu

„Za divokou kartu jsem moc rád. Chtěl bych moc poděkovat každému, kdo se za mě přimluvil, abych mohl startovat. Dlouhé roky jsem se chtěl svézt ve WSBK, ale nebylo to možné,“ uvedl Prášek v tiskové zprávě.

Třiatřicetiletý motocyklista aktuálně startuje v mezinárodním seriálu Alpe Adria. „Nebude to pro nás vůbec lehký víkend. Pojedu na svém motocyklu, se kterým závodím v šampionátu Alpe Adria. Žádný velký cíl si nelze klást, ale každopádně si chci užít každé kolo, které budu na trati,“ dodal Prášek.

V kategorii Supersport 600 doplní Ondřeje Vostatka na divokou kartu Patrik Homola. Původně měl na severu Čech startovat Petr Najman, který se nedávno ve Finsku zranil. V Supersport 300 se představí Petr Svoboda a Filip Feigl. V doplňkovém evropském poháru Yamaha R3 bLU cRU bude vedle Filipa Juránka startovat i Adéla Ouředníčková.

„Letos to bude už podruhé, co WorldSBK zavítá do Mostu a poprvé bez covidových omezení. Odvedli jsme velký kus práce jak na dráze, tak i v zázemí pro fanoušky a jsme na vrcholný víkend závodní sezony skvěle připraveni. Diváci budou mít přístup i do paddocku, takže zážitek bude pro každého opravdu maximální,“ uvedl majitel a předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček. Závod v Mostě se uskuteční 30. a 31. července.