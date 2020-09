Trénovat na Dakar se v téhle době moc nedá, přiznává Engel

Engel navíc zaučuje slavného nováčka. Tým totiž posílil mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol, kterému Engel pomáhá především s navigací.

Předpokládám, že letošní sezona je kvůli koronavirové pandemii hodně složitá.

Když budu upřímný, tak je to na nic. Mělo se jet mistrovství světa v Maroku, jenže do země nás nepustí, takže se to ruší a přesouvá do Španělska. Bohužel to už není tolik atraktivní třeba pro auta a logicky ani pro sponzory, protože z toho bude menší závod. Celá sezona je ořezaná, teď jsme měli štěstí, že nás pustili do Řecka a do Polska, ale to je vlastně všechno, co jsme v této sezoně odjeli.



Jak je to složité s tréninkem?

Není to sranda. Když jsem byl na testech v Srbsku, tak zrovna skočilo do červených zemí, takže jsem musel po příjezdu projít testy. Pak ještě jedny před odletem na rallye do Řecka. Jak říkám, trénovat se v téhle době moc nedá.

V Česku navíc asi nebude moc terénů.

Máte pravdu. Moc jich tu není. Jde to v tankových prostorech, ale to je spíše na otestování, nějak závodit se tam rozhodně nedá. Navíc ty terény jsou jiné než na Dakaru.

Na rallye v Řecku jste dojel na výborném druhém místě. Spokojenost?

Jsem spokojený, byla tam dobrá konkurence. Nechyběl třeba známý Slovák Svitko. Mohlo to být i lepší, ale druhé místo je druhé místo. Vloni jsem skončil třetí, takže jsem si trochu polepšil.

Byly tratě v Řecku v něčem specifické?

Bylo tam hrozně kamenů, některé úseky byly opravdu nebezpečné. My jsme tam jeli s nováčkem týmu Liborem Podmolem potrénovat navigaci, protože pro něj to byl první závod.

Jak vaše spolupráce s mistrem světa ve freestyle motokrosu probíhala?

Já Libora zaučuju v navigaci, aby se do toho dostal. Nechtěl jsem, aby to dopadlo jako s Martinem Michkem, který do toho byl hozen. Navigace je to nejtěžší a chce to jít po malých krůčkách, proto se snažím pomáhat.

Libor Podmol hned ve své premiéře skončil na třetím místě. Co jste na to říkal?

Byl jsem mile překvapený. Libor se s tím parádně ztotožnil. Když nemusel navigovat, tak jel stejně rychle jako my.

V ruce to tedy má?

To rozhodně! Jenom to chce vyladit navigaci.

Co pro vás bylo v Řecku nejtěžší?

Terén mi vůbec nevadil, byly to takové enduro tratě, ale měl jsem trochu problémy s navigací, protože mi blbly přístroje.

Byl jste tam bez mechanika, jak složité to je?

Je to samozřejmě těžší, kdyby tam byl, bylo by to jednoduché. Člověk by dojel do cíle, dal tam motorku a mohl si jít odpočinout. Všechno to je spojené s penězi, navíc lidé nemohou odejít na týden z práce. A k tomu ten koronavir.

Na Dakaru by vám to zase mohlo pomoci.

Určitě. Musel jsem si sám přezouvat motorku, dělat celkový servis, to se samozřejmě na Dakaru může hodit.

Po Řecku jste cestovali do Polska na známý závod Baja Poland, jenže hned v druhé etapě jste i s Liborem Podmolem odstoupili. Proč?

Bylo hrozné počasí a kvůli tomu byl terén hodně podmáčený. Proto jsem díky zkušenostem, které mám, odhadl, že jde o rozbití motorky. Rozhodnutí nebylo na mně, ale manažer se rozhodl, že ze závodu raději odstoupíme, než abychom riskovali techniku, se kterou máme jet na Dakar. Určitě to bylo správné rozhodnutí. Motorky stojí skoro milion a abychom riskovali vrchol sezony, to za to nestálo.

Jezdec stáje MRG Milan Engel na nedávném závodě v Maroku, který posloužil jako výborná příprava pro slavný Dakar.

Čeká vás do Dakaru ještě nějaký závod?

Už jenom Španělsko, které nahradilo právě to Maroko.

Co Dakar?

Zatím ani nevíme, jestli se pojede. Chtěli bychom se to dozvědět co nejdříve, abychom se do toho mohli opřít. Je to důležité i kvůli sponzorům.

Ve vašem týmu je i autokrosový veterán Václav Fejfar, jenž by na Dakaru měl startovat v bugině. Co o tom soudíte?

Vaškovi už je někde přes šedesát, bůh ví, co budu dělat já v šedesáti. A tenhle člověk se neustále hrne po hlavě do závodění. Je to opravdu něco výjimečného. Jsem zvědavý, jak se mu bude dařit.