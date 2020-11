Fejfar na Dakar nepojede, zatím. Svého snu se nevzdám, dušuje se

„Bohužel tomu situace vůbec nenahrávala. Vzhledem k tomu jsme museli lednovou účast na Dakaru vzdát, ale rozhodně tam budeme chtít startovat v dalším roce,“ říká odhodlaně Fejfar.

Proč jste účast na letošním Dakaru odpískali?

Těch faktorů je samozřejmě více. Vzhledem k současné situaci bychom nejspíše nezískali potřebné finance, protože to postihlo opravdu hodně naších sponzorů. Navíc jsme kvůli tomu, že se nejezdily téměř žádné závody, neměli zajetý žádný podnik, kterým bychom se na Dakar kvalifikovali.

Svoje úsilí o účast neskončíte?

To rozhodně ne. Kdo nás zná, tak moc dobře ví, že se nevzdáváme. Takže se budeme snažit o to, aby to vyšlo příště. Pořád to beru jako svůj sen.

V příští sezoně se soustředíte pouze na autokros?

Určitě ano. Už se na novou sezonu a fanoušky moc těšíme. Jen doufám, že už bude v normálním režimu a že se pojede mistrovství Evropy.

Jak příští sezonu vidíte?

Uvidíme, co zase vymyslí FIA, protože nám svými předpisy zasahuje do stavby auta. Mám z toho trochu obavy, ty předpisy jsou často nesmyslné. Už i u nás začínají elektro auta, vůbec nedokážu odhadnout, co bude dál a jak se autokros bude vyvíjet v budoucnosti. Je to ale stejné jako ve všech ostatních motoristických disciplínách. Teď nám předepsali stejné pneumatiky a další věci. Trochu se obávám, aby vůbec bylo možné postavit bezpečné auto.

Uplynulá sezona byla hodně zvláštní, spousta závodů se rušila, mistrovství Evropy se vůbec nejelo. Pamatujete něco podobného?

Nepamatuju. Tohle je opravdu poprvé, snad se to dá brzy dohromady a budeme závodit jako dříve. Chtěl bych moc poděkovat sponzorům, kteří nás v téhle nelehké době podrželi, bez nich by to rozhodně nešlo.

Nakonec se jelo několik závodů domácího šampionátu.

Všem organizátorům patří uznání. Závody se jezdily jako volné mistrovství republiky a mohli se ho zúčastnit i zahraniční jezdci, takže to byla taková malá Evropa. U nás v Nové Pace startovalo přes 100 jezdců, což je neskutečné.

Vy jste v Nové Pace dokázal vyhrát a celkově jste skončil v seriálu druhý. Přitom jste nejel všechny závody.

Nesmírně si výsledků vážím. Získali jsme nové informace o autu. A vyhrát doma v Pace - to se neomrzí.

V poslední době jste prý měl zdravotní problémy.

To je pravda, ale už se cítím mnohem lépe, pomáhají mi dlouhé procházky. Věřím, že to bude ok.