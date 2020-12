Loni jsem měl pár karambolů, vzpomíná Engel na Dakar. Teď chce do dvacítky

„Každý Dakar píše jiný příběh. V minulém to nebylo tak, jak jsem chtěl. Měl jsem pár karambolů. Teď jsem zvědavý, co nabídne nový,“ řekl Engel. „Věřím, že je reálné, abych bojoval o dvacítku. Stejně jako Martinu Michkovi se mi tam podařilo se motat,“ podotkl 29letý jezdec, jehož maximem je 15. místo z roku 2019.

Jeho parťák z týmu MRG Michek se na Dakaru představil letos poprvé a ještě dvě etapy před koncem byl průběžně čtrnáctý. Poté však zaplatil nováčkovskou daň, když mu došel benzín, a nakonec dojel 23.

„Opět platí, že na Dakar chci jet závodit a vydat ze sebe nejvíce, co půjde. Pokud budu padesátý a dám do toho vše, je to o. k. Minule nikdo nečekal, že to bude tak dobré a skončím třetí mezi nováčky. V hlavě mám krásné vzpomínky, ale jedeme od nuly a může se stát cokoliv. Mohu být dvacátý, třicátý nebo taky desátý či patnáctý. Dakar je nevyzpytatelný. Chci hlavně dělat radost fanouškům, aby měli důvod rallye sledovat,“ sdělil Michek.

Přední český motokrosař, jenž v mezinárodním mistrovství republiky v této disciplíně na začátku dekády závodil i za litomyšlský Orion - RS Petrol a získal pro něj dva tituly, má za sebou hodně specifickou sezonu, ve které ho trápily velké zdravotní problémy a po selhání jater byl v nemocnici.

„Sáhl jsem si na dno. Po závodě v Dalečíně (28. června) mě zaskočila zvláštní věc, podle doktorů má u nás podobné problémy každý rok patnáct lidí a deset z nich to nepřežije. Čtyři z pěti pak musí na transplantaci. Jsem rád, že jsem jeden z patnácti, který tento boj vyhrál. Vstal jsem z mrtvých, když to tak řeknu,“ uvedl k tomu dvaatřicetiletý Michek.