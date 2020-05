Krize je umělá, míní Koloc. Dcery otestuje Schumacher

„Buggyra roste, zvětšuje se, děláme dobré akvizice lidí,“ odpověděl Koloc při testování v Mostě na dotaz, jak se stáji v těžké době daří.

Není to paradox, když ekonomika v celém světě chřadne?

Jak pro koho. Nevnímám to. U nás se nic zásadně nezměnilo. Chodíme z domova do práce a zpátky, jen nemůžeme cestovat. Já moc neposlouchám televizi, vůbec ji nemám. Takže krizi hodnotím jinak než ostatní.

Jak?

Že je to uměle vytvořená mediální bublina, která nemá zásadní podstatu, ničí ekonomiku, svobody a směřuje celosvětově společnost, kam nepatří. Ale třeba to vidím špatně. V návaznosti na uměle vytvořenou ekonomickou krizi jde podle mě očekávat, že dojde k největšímu přesunu majetku globálně od roku 1989.

Martin Koloc

S dcerami jste v Česku už od března. Kvůli pandemii?

My tu uvízli úplně náhodou. Holky žijí v Dubaji, do Česka jsme přijeli 11. března s tím, že čtrnáctého odjedeme. A třináctého se zavřely hranice. Museli jsme situaci přehodnotit. Jsme tu už dva měsíce a myslím, že další dva ještě budeme.

Co to pro vás znamená?

Je potřeba si z toho vzít pozitiva: udělalo nám to prostor pro intenzivní testovací program. Tři čtyři dny teď sedí v autě, což je fantastické. A podařilo se nám stabilizovat tým. Je výborný. Dva špičkoví inženýři z formule 2, velké kapacity, mají své kouče, Jardu Janiše, Davida Vršeckého, Tomáše Engeho, zázemí týmu. Nedovedu si představit lepší komponenty, které bychom mohli postavit na začátku jejich kariéry.

15 let je Kolocovým dvojčatům, šestnácté narozeniny oslaví Aliyyah a Yasmeen 1. července

Vaše patnáctiletá dvojčata Aliyyah a Yasmeen pozval na testování formule 4 Ralf Schumacher. Kdy k tomu dojde?

Testování jsem o nějaký čas odložil. Myslím si, že na něj není ani jedna připravená. Pokud se taková věc má stát, musí to mít nějaký smysl v kariéře. Ne to udělat jen pro zážitek, to mi připadá jako ztráta času. Testování bychom do konce léta měli absolvovat, ale nejdřív musí být nachystané. Proto jsme připravili naši formulovou sekci na formuli 4. Máme svůj tým. Formuli budeme používat nejen jako tréninkový nástroj pro akademii, ale i pro Tomáše a Davida, protože udržuje jezdcům rychlé ruce. Nejsou tam žádné protiprokluzové systémy, takže pilot musí být přesný s relativně malým výkonem.

Jaké dělají dcery pokroky?

Aliyyah to má těžké, protože přeskakuje ob den nebo během dne mezi auty. Pokroky dělá velké, se vším je schopná zajet rychle, má rychlou adaptaci. Ale teď budeme vyhledávat testovací sekce, kde by měla zůstat tři čtyři dny v jednom autě, aby mohla udělat další krok. Yasmeen měla do konce minulého týdne nepohodu ve formuli, protože hned při svém prvním výjezdu neměla dobře udělané sezení. A byly z toho nepříjemné výlety ve velké rychlosti. To jsme překročili. I ona začíná dělat pokroky, uvidíme, jak jí to půjde.

Aliyyah čeká evropský šampionát tahačů. Co která bude řídit?

Aliyyah jezdí ještě v GT a ve formuli. Yasmeen ve formuli a v cliu. Ve formuli uvidíme, v cliu je rychlá. Jarek Janiš, náš nový pilot, jí zajížděl referenční časy v Brně, tam je čtyři desetiny za ním, v Mostě půl vteřiny za Tomášem. Což mi připadá dobré.

Ještě do čtrnácti hrály výborně tenis, najednou závodí. Proč?

Měly zranění. Aliyyah vyrostla za rok o 16 cm a odešla jí kolena. Pro normální život jsou stále výborná, pro tenis ztráta času. Yasmeen měla dvakrát po sobě úraz pravého zápěstí. Tak jsme s Aliyyah zkusili auto a překvapilo mě to. Myslel jsem, že to bude mít jako hobby, nečekal jsem, že půjde tak rychle dopředu. Vyhodnotili jsme jako smysluplnou věc se tím zabývat. Yasmeen skončila v tenise rok po ní a v zásadě jí jezdit jde. Aliyyah je teď rychlejší, má analytické myšlení, v autě chlapský mozek. Yasmeen má umělecký ženský.

Autodrom ruší předprodej Vzhledem k nejasné situaci kolem pandemie covid-19 a opatřením vlády rozhodlo vedení společnosti Autodrom Most o zastavení prodeje vstupenek na stěžejní závodní víkendy, tedy na NASCAR Show a Czech Truck Prix. Zatím se zdá, že se pojede bez diváků. Zrušený už byl květnový podnik ADAC GT Masters.

Schumacher má tým s Antonínem Charouzem. Ozval se sám?

Zájem přišel od něj. My se v motosportu všichni známe a každý hledá talenty. Holky to mají v motosportu o trošku jednodušší než kluci, těch je strašně moc. Všem by se líbilo mít v týmu rychlou holku, potažmo dvojčata. Iniciátorem myšlenky směrem na formulový svět byl Tonda Charouz. Léta si pomáháme, kde můžeme. Teď spolupracujeme v užší rovině. Tonda má spoustu lidských zdrojů na formule a zkušeností, my zase jiné komponenty. Spolupráce je přínosná pro obě strany.

Charouz dostal do F1 Engeho, kterého jste angažovali. Proč?

Tomáš přinese zkušenosti z GT třídy. Je rychlý, má zkušenosti z fungování velkých továrních týmů, což je další věc, kterou potřebujeme. Osvěžit lidské zdroje a nastavit v některých sekcích úplně nové standardy. Zcela nová akvizice je Jarek Janiš, který u nás bude nastálo, u Rowe Motorsport bude hostovat.

Jakou roli u vás bude mít?

Bude testovací jezdec na GT a zároveň performance inženýr. Uvidíme, jak GT rozjedeme, tam je otázka jezdeckých tříd. Tomáš Enge má platinový grading, David Vršecký bronzový a Jarek Janiš stříbrný. Když ho Davidovi zvednou na stříbrný, nemůže jet s Tomášem. Platinový jezdec smí být v týmu jen s bronzovým. A tím, že Tomáš byl ve formuli 1, není reálná vidina, že by dostal snížení jezdeckého gradingu. Proto máme na takovou věc připraveného Jarka. A vůbec se nedá vyloučit, že bychom do tří let postavili tým na Le Mans nebo endurance soutěže. Jarek je velký přínos do týmu, s Tomášem dobře spolupracují. Každý z nich má jiné přednosti. Tomáš je jezdec, který se přizpůsobí takřka jakémukoli autu a je schopný jet rychle. Naproti tomu Jarek je daleko lepší v tom, aby připravil vůz pro jezdce. Spolu s Davidem, který se rychle učí a začíná být rychlý jak na vodě, tak na suchu, je základ pro GT tým fantastický.

Začínáte se závody v Číně, dotáhnete to až na 24 hodin Le Mans?

To je sen každého, odjet Le Mans a pokud možno úspěšně. Za tím bychom měli jít. Nevím, kdy se to povede. Protože před Le Mans je potřeba skórovat v evropské nebo asijské sérii Le Mans, abychom dostali licenci. Je to věc, na které je potřeba pracovat, shánět zdroje a budovat tým v potřebných dimenzích. A to děláme. V téhle fázi bych jel v kategorii GT, zatím nevím, jak bychom se rozšířili na hlavní třídu LMP auta. Vyloučit to ale nemůžu.

Tomáš Enge

Enge by chtěl s buginou na Dakar. Splníte mu jeho přání?

Připravujeme se na to, slíbili jsme si to. Uvidíme, co s časem. Představoval bych si, že bude mít otestováno víc, než reálně stihne. Podzim bude letos krizový. Od mosteckých tahačů jedeme sedm osm závodních víkendů po sobě, to nám sebere čas na testování. A dřív nový prototyp buginy nebude hotový.

Jak je na tom teď vůbec vaše španělská divize?

Offroadová funguje, v omezeném režimu jsme připravovali auta. Motokárová je zavřená, uvažujeme, že ji na čtyři letní měsíce přemístíme sem. Do Chebu nebo Třince. Měli bychom šest stejných kár a jeden dva dny v týdnu bychom intenzivně pracovali na všech jezdcích.