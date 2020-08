Lacko na mokru stříbrný. Koloce štval zrušený závod: Komunistické rozhodování

„Zase déšť, který mám rád, zase neděle, zase závod zrušen. Co na to říct... Bylo to zbytečné,“ posteskl si­ závodník Buggyry při vzpomínce na rok staré Czech Truck Prix, kdy­ přívalový déšť odložil dokonce kompletní nedělní program.

Tentokrát hlavní závod odstartoval, jenže po hromadných výletech mimo trať ho sportovní komisaři FIA (Mezinárodní automobilová federace) po dvou kolech stopli. Po čase se znovu rozjel, jenže už nezbyl prostor na hendikepový závod.

„Stačilo jet dvě tři kola pod žlutou vlajkou, pak to pustit a na nebezpečných místech tu vlajku nechat. Všichni víme, že ty potoky vody tam tečou. Ale Norbi (Kiss) tam letěl jak blázen, někteří byli jak utržení ze řetězu,“ postěžoval si Lacko. „Já začal brzdit o sto metrů dřív, stejně jsem je dohnal, protože letěli kačírkem. Norbi hned v první zatáčce a nebezpečně se vrátil, pak vylítl Saša (Lenz), taky mě sestřelil, já to naštěstí ustál. Kdyby jeli hlavou, šlo by to dokončit, přestávalo pršet. Nebylo tolik vody co loni.“

Být na Lackovi, závodil by dál. „Já mám vodu rád, chtěl bych jet. Ale je to rozhodnutí nejvyššího, což je tady Michal Marek pro celý truckracing. Rozhodl, že to je nebezpečné, a musíme to respektovat. On za nás ručí, musíme to brát. Chápu, že se to zastavilo kvůli bezpečnosti.“

Martin Koloc, majitel Buggyry a bývalý evropský šampion, se ale mračil. „Tohle komunistické rozhodování všech těchto organizací mi leze krkem. Závodit se má i za špatných podmínek. Jezdci se prostě musí přizpůsobit, jet pomalu. A ne se pořád o někoho starat, aby někdo neuklouzl nebo aby si nevyrazil zoubek. Připadá mi to nesmysl, bohužel to je dnešní doba.“

Po restartu, který přišel po dvou hodinách, se Lacko ze čtvrtého místa prodral na stupně vítězů. Nejprve předstihl Němce Hahna, pak i­ chybujícího Maďara Kisse. Jen na Němce Lenze už nestačil.

„Jak trať osychala, Sašovi to začalo dost fungovat. Přilepil jsem se na něj, na předjetí to nestačilo. Za druhé ­místo jsem rád,“ pochvaloval si český pilot, který je v průběžném pořadí seriálu i díky jednomu sobotnímu vítězství třetí se šestibodovou ztrátou na lídra Lenze. Mezi nimi je ještě Kiss.

Téo Calvet, mladý jezdec Buggyry, v neděli skončil sedmý jako nejlepší z nováčků. Aliyyah Kolocová, v patnácti letech debutující, obsadila 13. pozici.

Druhý závod šampionátu hostí belgický Zolder o víkendu 12. a 13. září.