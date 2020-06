Patnáctiletá Kolocová pokořila dva rychlostní rekordy s tahačem

„Aliyyah nemá mezinárodní licenci, takže se jedná o oficiální národní rekord s tím, že ještě nikdo na světě tak rychle nejel. Nakonec vyvinula průměrnou rychlost 136 km/h, jela o šest kilometrů rychleji než (dosavadní rekordman) Boije Ovebrink,“ uvedl týmový manažer Jan Kalivoda v tiskové zprávě.



Roudnická stáj se na atakování rekordních časů připravovala v Panenském Týnci od časného rána. „Hodně jsme trénovali starty a akceleraci. Na druhou stranu pořád patnáctiletá holka v kabině skoro pětitunového auta o síle 1900 koní, to svět nepamatuje,“ řekl dvojnásobný evropský šampion a týmový konstruktér David Vršecký.

V první zkušební jízdě zajela Kolocová 500 m s pevným startem za 15 sekund. „Okamžitě poté, co jsem se posadila do kabiny a nastartovala, ze mě spadla veškerá nervozita,“ uvedla dívka, která se letos představí v ME tahačů. Ve druhé jízdě již předvedla rekordní čas 13,2 sekundy.

Následně začalo lehce pršet, přesto se tým rozhodl zaútočit na rekord i na letmé pětistovce. „Táta s Davidem mi řekli, že rozhodnutí je na mně. Vůbec mě nepadlo, že bych nejela. Hned při rozjezdu auto lehce zaplavalo, ale stejně jsem si říkala, že to musím dát. Ve srovnání s prvním pokusem se mi to zdálo být nějak dlouhé,“ řekla Kolocová, která zajela čas 7,3 sekundy rovnající se průměru 246,5 km/h. Nejvyšší rychlost se zastavila na 284,13 km/h.

Vršecký věří, že dnešní jízdy ukázaly, že tým může atakovat i další rekordy. „Společně s firmou Techsoft jsme optimalizovali aerodynamiku vozu a analyzovali data z předchozích rekordů. Dnešek byl velký úspěch. Aliyyah si vzala za svůj cíl pokoření 300 km/h, ale letiště v Panenském Týnci je na tuto rychlost krátké. Po dnešku věřím, že magickou třístovku už konečně pokoříme,“ uvedl Vršecký, který sám s tahačem překonal několik rekordů.

V roce 2010 v Drážďanech zajel nejrychlejší časy na 100 kilometrů, 100 mil a v hodinovce. O dva roky dříve v Panenském Týnci překonal rekordní rychlost na jeden kilometr s pevným startem a před více než 16 lety dosáhl na měřeném dálničním okruhu v Dubaji na letmém kilometru průměrné rychlosti 281,723 km/h.