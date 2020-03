Buggyra angažovala Engeho, bude závodit v Číně. Cílem je 24 hodin Le Mans

Motorsport

Zvětšit fotografii Zleva David Vršecký, Tomáš Enge a Aliyyah Kolocová. | foto: Buggyra

dnes 15:52

Expanze roudnické automobilové stáje Buggyra do Číny pokračuje. V závodech tahačů už tam prorazila, letos se plánuje zapojit do okruhového seriálu speciálů GT. Do nablýskaného černo-červeného mercedesu posadí i Tomáš Engeho, jediného Čecha, který závodil ve formuli 1.

„Neznám u nás nikoho, kdo by toho ve všech typech velkých aut odjel tolik jako Tomáš. Jeho velkou výhodou je, že nevnímá závodění jen z pozice jezdce, který přijede s helmou, zatočí si volantem a jde pryč. Je plnohodnotnou součástí týmu i z pohledu jeho skladby. My totiž nemáme zkušenosti v kategorii GT,“ řekl šéf týmu Martin Koloc ve videokonferenci s novináři. Engemu budou sekundovat David Vršecký, který má tituly mistra Evropy, Číny i Indie v tahačích, a Kolocova dcera Aliyyah. Je jí teprve patnáct, ovšem patří mezi velké motoristické talenty a od léta by měla závodit i v trucku. Tým pod hlavičkou Buggyra Zero Mileage GT bude krotit speciál Mercedes Benz AMG GT3. „Čeká nás určitě silná konkurence, loni tam jezdilo mezi patnácti až dvaceti auty. Nevíme ale, co s celým světovým motorsportem udělá nynější vynucená pauza. Oficiálně ještě není určené, kdy bude kalendář zahájený. Situace v Číně se ale radikálně vylepšuje a věříme, že jakmile se otevřou hranice, začne se tam závodit dříve než v Evropě,“ myslí si Enge. První díl seriálu v Sepangu už se kvůli pandemii koronaviru zrušil, stejný osud zřejmě potká druhý podnik zkraje května v Ning-po. Možná se tak poprvé pojede až v červnu Šanghaji. Buggyra: velké cíle hatí odložený start závodů kvůli koronaviru Angažování 43letého Engeho považuje Koloc za jeden z kroků do špičky: „Jsem si jistý, že díky němu němu velmi rychle doběhneme konkurenci a budeme schopni v novém prostředí bojovat o přední umístění v jakémkoliv šampionátu.“

Nabídka od Buggyry zlákala Engeho domů, naposledy totiž pracoval pro německý tým Reiter Engineering. „Dostal jsem možnost zúčastnit se nového projektu, podílet se na sestavení týmu a závodit v Asii. Znám tamní okruhy i mercedes, se starším modelem jsem jezdil. Je to nová a velká výzva. Navíc je to projekt, který je přímo spojený s vychováváním nových pilotů, spolujezdců a dalších lidí dá se říct z ulice, kteří se chtějí v motorsportu prosadit,“ těší se Enge, který se zúčastnil tří závodů mistrovství světa formule 1 v roce 2001. Vršecký se vrací ze závodního důchodu a říká: „Budu v roli žáka. Tomáš zná gétečka velmi dobře, pro mě je to nový svět a jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Věřím, že od něj budu moct opisovat.“ Šampionát China GT bude odrazovým můstkem Buggyry do této kategorie. Projekt je tříletý a má vyvrcholit účastí na legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.