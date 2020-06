Z větrného tunelu do akce. Zdolá tahač Buggyra hranici 300 km/h?

„Firemní inženýři protáhli auto větrným virtuálním tunelem a maximálně optimalizovali aerodynamiku. Speciál se posunul do úplně jiných dimenzí,“ pochvaluje si závodní inženýr Robin Dolejš.

V únoru 2004 překonala Buggyra na dálničním okruhu v Dubaji ve Spojených arabských emirátech světový rekord v rychlosti dosažené tahačem hned na první pokus. David Vršecký se dostal na 281,723 km/h.

„Tehdy jsem vytáhl maximálku na 294,2 km/h. Lákalo mě zkusit překročit, byť na sekundu, hranici 300 km/h. Jel jsem ale v autě, jaké nedal do té doby nikdo dohromady, cílem bylo dostat se přes průměr 280 km/h. Po zapsání světového rychlostního maxima byla na řadě třístovka, ale auto to nedalo. Letos by to mohlo být jiné,“ věří Vršecký. Dvojnásobný mistr Evropy v okruhových trucích drží i top časy na 100 km, 100 mil a v hodinovce, to zvládl v roce 2010 na Lausitzringu. Dva roky předtím v Panenském Týnci překonal rekordní rychlost na kilometr s pevným startem.

Teď je šéfkonstruktér a akce, která se chystá ještě před prázdninami na zatím utajeném místě, se zúčastní. V jaké roli, to zatím nezaznělo. „Teď děláme na pneumatikách, protože první část akce je o brutálním gripu. Musíme přenést výkon motoru na asfalt. Co se na začátku ztratí, nepůjde dohnat,“ líčí. „V takovém případě bude lepší ujet zbytek trasy ve volném tempu a zkusit to znova.“

Týmový manažer Jan Kalivoda hlásí: „Přes 25 let jedou piloti, inženýři a mechanici v nějakém rytmu, najednou je červen a my za sebou nemáme jediný závod. Dělá se permanentně na autech, nevídaně testujeme spoustu aut, ale chybí akce, ve které půjde o víc než překonat nejrychlejší čas na kolo.“