V závodě mi chybí agresivita, jsem příliš opatrný, říká Abraham

„V závodě mi chybí agresivita, jsem až příliš opatrný, zbytečně nervózní. To musím odbourat,“ přiznává 29letý jezdec. A dává za příklad statistiku: zatímco z devíti letošních kvalifikacích byl hned šestkrát lepší než jeho týmový kolega Tito Rabat, v závodech posbíral Španěl o 11 bodů víc a třeba i v Německu dojel o čtyři příčky výš. Je agresivnější, víc se dere vpřed.

„Když to párkrát pokazíte, tak si dáte pozor, abyste to příště zase nepokazil. Kdybych letos ani jednou nespadl, měl 25 bodů, tak bych i tady v Německu jel jinak. Říkal bych si: Riskuj,“ popisuje Abraham.

Jinak je však český jezdec se svou sezonou v MotoGP spokojený. Pochvaluje si tým Reale Avintia, do kterého přestoupil, práci mechaniků i dobré vztahy se stájovým kolegou. Jen jednoho mrzí.

„Jsme jediný ryze soukromý tým. Ostatní jsou buď tovární nebo z drtivé většiny podporované fabrikami, takže určité nevýhody máme. Třeba jezdíme na nejstarších motorkách ve startovním poli. Rozhodně si nemyslím, že jsou špatné, ale jsou prostě starší.“

MotoGP se velmi vyrovnává, Abraham třeba v Německu zajížděl v průměru o vteřinu horší čas na kolo než Marc Márquez, suverén sezony s hondou, což není nic ostudného. Jenže starší stroj vás automaticky posouvá v poli vzad.

„Tím, že jsou časy nacpané k sobě, tak rozdíly mezi námi a továrními týmy jsou extrémní. A to přesto, že naše motorka je skvělá.“ A vysvětluje: „Jednou slavíme, že jsme čtrnáctí na startu, ale být o dvě desetiny horší, už bych byl dvacátý. Bohužel se nám to často stává naopak.“

Lituje tak závodu v Le Mans, kde musel odstoupit kvůli technickým problémům a pak toho v Barceloně, kde ho z trati vystrčil jiný jezdec. „Já kvůli tomu šel na rypák. Jenže spadlo tam strašně moc dalších jezdců a já klidně mohl posbírat šest bodů, což je dvakrát víc, než mám teď. Ale takové je závodění, jednou máte oproti ostatním štěstí, jindy ne,“ říká Abraham.

S týmem má dvouletou smlouvu, na příští sezonu tedy jistotu, sám se však může rozhodnout, jestli chce u něj pokračovat. „Určitě si na to sedneme po závodě Brně, ale momentálně počítáme s tím, že budeme pokračovat a myslím si, že je to jedině dobře.“

V Brně se jede za měsíc, takže jsou teď před celým ansámblem MotoGP prázdniny. Abraham je stráví na motorce. Na brněnském okruhu učí v motoškole, následně si odskočí trénovat do Andorry, odkud je jeho tým, k tomu má naplánovaný tradiční motocyklový „čundr“. S kamarádem letí do Kyrgyzstánu, odkud se do Česka vrátí na dvou kolech.