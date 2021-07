Dostali jsme se do první ligy světových okruhů, těší mosteckého šéfa

„Dostali jsme se tím do první ligy evropských i světových okruhů, což si Autodrom Most za téměř čtyřicet let své existence zaslouží. Pořádání mistrovství světa je prestiž pro nás, pro město i pro region a jsem moc rád, že to klaplo zrovna za mé éry,“ je hrdý Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

„Vrcholem našeho okruhu dlouhé roky bývalo mistrovství Evropy tahačů, ale to, že poprvé pořádáme mistrovství světa, všechno převyšuje.“

Co se stalo, že se Most letos mohl ucházet o mistrovství světa superbiků?

Nahrála nám situace s covidem, což bylo na tom asi jediné pozitivní, protože jinak to pro nás celý minulý rok bylo kvůli mimořádným opatřením hodně těžký. Ale stalo se to, že promotér superbiků měl naplánované závody v Austrálii, kde jim to zrušil covid. A ve stejný týden jim odpadlo i Rusko, to zase kvůli dopingové aféře, takže si vzpomněli na nás, protože my jsme si s promotérem o superbicích psali asi už před čtyřmi pěti lety, ale tenkrát ty podmínky byly nesplnitelné. Teď nás oslovili sami, prostřednictvím Autoklubu a jeho šéfa pana Šťovíčka jednání dostalo nějaké grády a dotáhli jsme to do konce.

Předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

Jak dlouho trvala rokování?

Začali jsme jednat těsně před Vánocemi, v únoru jsme měli jasno o smlouvě. Pak nám ještě zabralo dost času, aby nám FIM (Mezinárodní federace motocyklistů) poslala delegáta kvůli dráze, abychom dostali odpovídající homologaci. A v březnu byla tiskovka, kde jsme oznámili, že se to povedlo.

Co jste museli upravit na okruhu, abyste šampionát mohli uspořádat? A kolik to stálo?

Máme plán od komisařky FIM, nešlo splnit hned všechno, co by oni potřebovali, protože už byla rozběhnutá sezona. Z finančního ani časového hlediska by to nešlo zrealizovat všechno najednou. Dohodl se nějaký kompromis, prioritou je dodržení bezpečnosti. Museli jsme upravit asfaltové povrchy, všude jsme museli doplnit kačírkové bezpečnostní zóny. Jednu zatáčku jsme museli trochu naklopit, někde dodělat obrubníky. To, co šlo udělat takzvaně po nocích, tak jsme provedli. Dál to bude ještě pokračovat v příštím roce, vyhodnotíme si to, až odjedeme tento premiérový závod. Ale určitě je plán investovat dál a dostat se do stavu, abychom se mohli hrdě hlásit i k homologaci. Co se týká financí, jen tento rok jsme do dráhy nainvestovali asi patnáct milionů korun.

Bude světový šampionát výdělečná akce, nebo vzhledem ke covidovým omezením ztrátová?

Abych pravdu řekl, hospodářský výsledek si netroufnu odhadovat, záleží na návštěvnosti. Tyto závody jsou celosvětově velmi navštěvované, ale vzhledem k tomu, co se děje, to bude asi trochu omezenější a budou platit jistě nějaké restrikce. Podnik bude určitě stát miliony, ať už se bavíme o promotérském poplatku, nebo o zabezpečení. Sanitky, vrtulníky, hasiči, to všechno je dvakrát až pětkrát tak náročné, než jsme třeba zvyklí u pořádání mistrovství Evropy tahačů.

Kolik fanoušků by podle vás přišlo za normálních okolností a kolik jich čekáte teď, v covidové éře?

Když se superbiky konaly před pár lety v Brně, dorazilo za víkend 50 tisíc návštěvníků. Současná pandemická nařízení počítají pro venkovní akce s 5 000 diváky denně. Vzhledem k rozloze areálu věříme, že nám bude udělena výjimka, nicméně je jasné, že počet vstupenek bude muset být bohužel limitován.

Když jste funkci přebíral, znělo vám pořádání mistrovství světa v jakékoli kategorii jako sci-fi?

Když jsem tam nastupoval, myslel jsem si, že otočím zeměkouli, že to bude fungovat úplně jinak, ale pak jsem trošku vystřízlivěl. Když jsem pochopil fungování Autodromu Most a vůbec pořádání závodů, zjistil jsem, že to není jen tak, že to vůbec není jednoduché. Kvůli dráze, celkově kvůli areálu včetně personálu. Na pořádání takové akce potřebujete odborný personál v řádu stovek, kompletní zázemí, které Autodrom Most ještě neposkytoval. Ale jak jde čas, do všeho investujeme a opravujeme, tak se to jeví již realističtěji. A jak je vidět u superbiků, dopadlo to dobře, a já věřím, že se nám šampionát podaří uspořádat tak, abychom na sebe byli hrdí.

Fanoušci v Mostě sledují závod tahačů Czech Truck Prix.

Jaká proticovidová opatření budou platit na mosteckém autodromu během konání závodů?

Závodníci, promotéři a personál v areálu budou mít PCR testy. Budeme uzavření v bublině. Návštěvníci se budou muset standardně prokázat bezinfekčností, nebudeme je míchat se závodníky a pořadateli.

Kolik televizních stanic světa bude vysílat přenos z Mostu?

Na českém trhu má exkluzivní práva Nova Sport, celosvětově jde zhruba o dalších 25 stanic v čele s Eurosportem, které budou vysílat živě nebo ze záznamu od Evropy až po Nový Zéland. Celkově se bavíme o 250 milionech diváků.

Jak to zpopularizuje mostecký autodrom?

Přiláká to pozornost médií i odborné veřejnosti. Kde se jede mistrovství světa, tam se chtějí lidé svézt, to samé amatérští závodníci a profesionální týmy tam jezdí trénovat. Otevírá nám to, doufám, úplně jiné obzory než doposud.

Jak osobně se těšíte vy? Jste fanouškem spíš motorek, aut, nebo preferujete tahače?

Já jsem byl fanouškem motorek asi do osmnácti let, jezdil jsem hodně, ale jakmile jsem měl řidičák na auto, tak jsem přesedlal na čtyři kola. Ale těším se moc, pro mě i pro kolegy je to pracovní vrchol a teď si jen přejeme, abychom to zvládli. Víte, jak to je, když něco pořádáte poprvé. Odborná veřejnost i samotní promotéři vás bedlivě sledují, ale naším cílem je přesvědčit je, že Autodrom Most je špička a lidé, co tam pracují, to umějí. Chceme dokázat, že to zvládneme stejně dobře, jako umíme trucky. Teď si přejeme, abychom zvládli ve stejném stylu i motorky. Aby se to líbilo promotérovi i fanouškům.

Tipnete si, o kolik vteřin bude překonán rekord okruhu?

To nevím, ale je fakt, že motorky v nejvyšší kubatuře jezdí na rovince až 300 kilometrů za hodinu. Bude to hodně zajímavé, máme tu docela kvalitní povrch, teď jsme třeba na cílovou rovinku pokládali nový asfalt. A každým takovým zlepšením docílíme, že jak auta, tak motorky jezdí rychleji, ale zároveň i bezpečněji. A mají lepší časy. Důležité také ale bude, aby nám přálo počasí.

A jak je důležité, že se v závodě představí i čeští jezdci?

Důležité to je. Vidím na tahačích, že když startuje český tým, je magnetem na fanoušky i pro česká média. Je dobrá zpráva, že se tady někdo najde a financuje závodění v seriálu mistrovství světa. Ale jak dopadnou, to nevím. Každopádně jedou před domácím publikem, znají dráhu, nějaké výhody proti konkurenci jistě mají. Budeme jim držet palce.

Hned kdekoho napadne: vrcholná MotoGP v Mostě je také sci-fi, nebo teď už tolik ne?

Jestli se něco opravdu dramaticky nezmění, je to sci-fi. MotoGP stojí daleko víc peněz a podmínky, které v seriálu platí pro dráhu, nejsme schopni zatím zrealizovat a bojujeme také s prostorem. Se superbiky se popereme, v to věřím, ale MotoGP zatím ne. Na druhou stranu, kdybyste se mě před čtyřmi lety zeptal na superbiky, tak bych vám také nejspíš řekl, že je to sci-fi.