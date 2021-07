Mostecká trať je atraktivnější než Brno, pochvaluje si König

„Všichni jezdci v seriálu jsou dost přizpůsobiví, přece jen jde o světový šampionát. Oni jsou profíci, rychle si zvyknou a budou to hezké závody,“ tuší český talent ve třídě Supersportů 300. „Ale já mám přece jen v Mostě najezděných nespočet kilometrů a myslím, že výhoda to je. Doufám, že ji zúročím.“

Okruh pod hradem Hněvín poprvé ve své bezmála čtyřicetileté historii hostí podnik mistrovství světa. A König bude jedním ze sedmi českých motocyklistů na startu; on a Petr Svoboda patří mezi seriálové jezdce, dalších pět domácích závodníků obdrželo divokou kartu.

„Mostecká trať je jedna z mých nejoblíbenějších, pro mě atraktivnější než Brno. Zamlouvá se mi šikana po startu, motorka jde na brzdách prakticky do driftu, což je adrenalin,“ líčí devatenáctiletý König. „Okruh se mi líbí a sedí mi. Nejen první zatáčka je hezká, ale i vracák, ďolík. Je tam hodně úseků, které si užívám.“

Užívat si bude i přízeň českých fanoušků. Na svahy mosteckého autodromu mohou každý den dorazit tisíce lidí. „Moc se na ně těším, podporu budeme my Češi potřebovat. I když se přiznám, že při jízdě je neslyším. Nejen kvůli hluku motoru, ale hlavně se plně soustředím a okolí nevnímám,“ přiznal pražský jezdec.

Ve své kategorii je po dvou víkendech průběžně dvacátý. Supersporty 300 se zatím utkaly ve Španělsku a Itálii, Königovým maximem je zatím osmé místo. Před Mostem ještě bude závodit o nadcházejícím víkendu v nizozemském Assenu.

„Doufám, že navážu na dobrý výsledek z Itálie,“ přeje si. „Na Most se těším nejvíc z celého roku. Když jsem se dozvěděl, že se tam pojede, byla to pro mě úžasná novinka. Pro českého závodníka je ohromná čest závodit v Česku.“

Formu ladil König i na Slovensku, v poháru Alpe Adria dokázal zvítězit o málo vídaných 30 vteřin. „Lépe to už snad nešlo, takže spokojený jsem, ale ani ne tak z vítězství, jako spíš z času z kvalifikace nebo z nových poznatků. Zaměřoval jsem se na odjetá kola a nabraná data,“ prozradil člen týmu Movisio. „Zkoušeli jsme hlavně nové pneumatiky a staré se vzorkem, na kterých se cítím o něco lépe. Porovnávali jsme data a měnili nastavení, aby se mi i na slickách (bez vzorku) jelo dobře.“

Oliver König v závodě na americké ploché dráze v Chabařovicích.

Během prázdnin si König program zpestřil flat trackem, tedy populární americkou verzí ploché dráhy. Na štěrku se představil v Chabařovicích spolu s kamarádem Filipem Salačem, účastníkem mistrovství světa Moto3, a pochvaloval si stejně jako hvězdný Valentino Rossi, jak si jízdou ve smyku procvičil reakci a cit na plyn.

„Strašně jsem si to užil, byla to sranda se vším všudy. Filip pořídil také týmová trička, takže to mělo úroveň a ostudu jsme snad neudělali. Filipa to taky chytlo, pak jel i další podnik v Kopřivnici a bojoval o pódium,“ prozradil König. Bude i on o pódium bojovat v Mostě? Světový Šampionát superbiků se uskuteční od 6. do 8. srpna.