Sto milionů za asfalt v Brně? Asi je na severu výrazně levněji, rýpli si Mostečtí

„My povrch závodního okruhu měníme po etapách. Nyní nám zbývá už jen cílová rovinka, na které zatím kvalita asfaltu vyhovuje. Loni se nám tak například podařilo obnovit 50 procent povrchu trati. Stálo nás to ale kupodivu jen 15 milionů korun. Tak nevím, asi je tady na severu Čech výrazně levněji,“ uvedl v tiskové zprávě Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most a majitel areálu. Pro srovnání: dráha pod hradem Hněvín měří 4 212 metrů se šířkou 12-14 metrů, brněnský okruh má 5 403 metrů při šířce 15 metrů.

Motocyklová Grand Prix v Brně je v ohrožení, opravu trati požaduje promotér mistrovství světa Dorna, protože si na ni letos jezdci stěžovali. Jinak se v příštím roce v Brně závodit nebude. Masarykův okruh vlastní soukromý subjekt Automotodrom Brno. Dráhu si spolek pronajímá a zajistit kvalitní povrch pro konání Grand Prix je podle ministerstva právě v kompetenci spolku.¨

„Nevycházím z údivu. Asi jsem dělal všechno špatně, když jsem si myslel, že jako soukromý podnikatel se musím o financování investic do obnovy a modernizace svého majetku postarat sám. Ale svou filozofii evidentně změním. Zvláště, má-li někdo tu drzost požadovat za obnovu povrchu dráhy 100 milionů korun. To by stačilo v příští sezoně na uspořádání všech vrcholných tuzemských motoristických podniků včetně jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín,“ rozhořčilo Zajíčka.



Vrcholem mostecké sezony bývá tradičně evropský šampionát tahačů, nově přibyly závody NASCAR (letos kvůli pandemii koronaviru přesunuté do Chorvatska), fanoušky baví i mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters.

„Děláme všechno pro to, abychom fanouškům mohli nabízet kvalitní a napínavou podívanou na špičkové úrovni. Na všechno si přitom musíme vydělat sami. Jak na poplatky promotérům závodních sérií, zajištění záchranné služby, traťových komisařů, tak i na investice. Stát ani město Most nás finančně nepodporují,“ prohlásil šéf mostecké dráhy Zajíček. Podporu dostává autodrom od Ústeckého kraje.



„Mistrovství světa motocyklů je o úroveň výš. Dovolím si ale podoktnout, že pokud bychom na uspořádání srovnatelného závodního víkendu čerpali finanční dotaci od státu, kraje a města v takové výši jako kolegové v Brně, mohli bychom ho uspořádat i dvakrát ročně,“ rýpl si Josef Zajíček do konkurence.

Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo na roky 2020 a 2021 na úhradu zalistovacího poplatku brněnské Grand Prix příspěvek 85 milionů korun.

„Paní ministryně Klára Dostálová (za ANO) osobně pomohla s promotérem vyjednat výjimku pro Českou republiku, aby v době konání závodu mohly být využity reklamní plochy v areálu závodiště. Spolek tak má nástroj k nastavení stabilního modelu financování za pomoci komerčních zdrojů,“ řekl pro ČTK mluvčí ministerstva Vilém Frček. Na letošní a příští ročník Velké ceny kraj i město schválily shodně po 60 milionech korun. Pokud prostředky na opravu neposkytne ministerstvo, příští rok se MotoGP v Brně nepojede, tvrdí brněnská primátorka Markéta Vaňková.