Češi mají vášeň pro rally ve své DNA, říká francouzský promotér Ley

Na první pohled zní jeho funkce obyčejně, přitom je zásadní. Ve společnosti Eurosport Events, která je promotérem šampionátu, totiž vede skupinu, jež má seriál na starosti. Nejen o tom, jak vnímá zlínskou soutěž, vypráví v exkluzivním interview pro MF DNES.

„Barum rally je pilířem evropského šampionátu,“ poznamenal Ley před pátečním startem vrcholu domácí sezony.

Jak vnímáte Barum rally?

Navštívil jsem ji asi desetkrát a považuji ji za jednu z nejikoničtějších rally v šampionátu. Na Azorech se jede v úžasné krajině. Kanárské ostrovy jsou proslulé rychlými tratěmi a nadšenými fanoušky. Řím je zkrátka Řím, takovou kulisu prodchnutou historií nikde nemáte. Ale Češi mají rally ve své DNA. Vášeň pro ni je vidět v každých očích. Máte tovární tým i spoustu soukromých stájí. Přijet do Zlína je pokaždé úžasná zkušenost.

Eurosport vstoupil do automobilových soutěží v roce 2007, kdy vznikl seriál IRC. Po jeho transformaci do mistrovství Evropy jste kalendář výrazně změnili, Barum rally v něm z té doby zůstala jako jediná. Čím si to zasloužila?

V podobné pozice byla i belgická Rally Ypres, která se ale rozhodla se s námi rozejít. Domnívají se, že bez mistrovství Evropy je jim lépe. Pokud jde o Barumku, nemáme důvod naši spolupráci ukončit. Je dlouhodobá. Jsme šťastní, že ji v kalendáři máme. Je tam velmi silný organizační tým, se kterým spolupracujeme opravdu dlouho. Jsme propojeni stejným myšlením i filozofií.

Vzpomenete si na svou první návštěvu Zlína?

Ano, bylo to v roce 2004. Tehdy jsem pracoval jako inženýr u zákaznického programu v týmu Renault Sport. Simon Jean-Joseph tehdy vyhrál jako člen oficiálního týmu, já působil jako podpora u soukromého týmu. Byl jsem nadšený. Rally pro mě v tu dobu byla nová a okamžitě mě zaujala zdejší vášeň. Viděl jsem, jak jsou čeští jezdci rychlí, jaké mají nápady. Řekl jsem si: wow, tohle je opravdu pilíř evropské rally.

Cítíte to pořád stejně?

Ano. Každý rok se do Zlína těším. Vedle toho, že naše vize jsou stejné, tak zdejší pořadatelé neustále zkoušejí nové věci, učí se dál a dál.

Jaká je tedy budoucnost Barum rally v mistrovství Evropy?

Velmi dobrá. Jsem šťastný, že spolupráce jde dál a bude pokračovat. Smlouva je podepsaná a nevím o žádných problémech.

Barum rally je jedinou z osmi soutěží evropského šampionátu, která má ve svém názvu jméno sponzora. Nepředstavuje to pro promotéra problém?

Ne. Jestliže má místní organizátor možnost podepsat smlouvu s titulárním sponzorem, pomůže to jemu i nám. Jedinou komplikací by bylo, kdyby šlo o firmu spojenou s alkoholem nebo cigaretami, protože jejich propagaci omezují zákony. Ohledně Barumu máme kompromisní dohodu s našimi dodavateli pneumatik Pirelli a Michelin, ale v tom nevidím žádný problém. Dobře víme, že bez Barumu a Continentalu by zlínská soutěž nebyla tím, čím je.

Ale radši jste, když je v názvu soutěže jméno státu, že?

Pro mezinárodní mistrovství je to vždycky lepší. Lidem to pomůže lokalizovat danou rally. Ale někdy je významným sponzorem město, jako třeba v Lotyšsku, či místní samospráva jako na Azorech.

V dobách IRC jste se jako promotér snažili konkurovat mistrovství světa, nyní se profilujete jako seriál pro soukromé jezdce. Proč došlo ke změně?

IRC byl velmi silný seriál, navíc mistrovství světa v té době bylo slabší než dnes. Jsem velmi šťastný, že nyní je v dobré kondici, s dobrým promotérem a skvělými jezdci. Všude jim svítí zelená. My jsme ERC, jsme v pozici mezistupně mezi národními šampionáty a WRC. Není naším cílem bojovat s WRC, ani s WRC2. I když stejně jako tato kategorie máme vozy R5, vzájemně se doplňujeme.

Mimořádně důležité jsou pro vás juniorské kategorie. Jejich vítězové od vás dostanou odměnu 100 tisíc eur na start ve dvou dalších soutěžích. Proč na ně tolik sázíte?

Když jsme se v roce 2013 stali promotéry mistrovství Evropy, ukončili jsme IRC. Tehdy tu jezdili Neuville, Mikkelsen nebo Meeke, což jsou dneska špičkoví jezdci ve WRC. Byli úžasní a velmi dobří, ale věděli jsme, že jednou zestárnou. Takže jsme začali přemýšlet, jak obnovit startovní pole. Proto jsme od roku 2014 vsadili na juniory, kteří jezdí v kategorii ERC3 Junior ve vozech s jednou poháněnou nápravou. Máme zhruba dvacet aut, je to výborná platforma pro mladé. Před dvěma lety jsme se rozhodli pro další krok ERC1 Junior, aby měli kam postoupit. Je velmi těžké odejít z mistrovství Evropy do WRC, protože změníte auto i seriál. V našem případě měníte jen jednu věc - auto. Strategie je jasná: jezdec přijde z národního šampionátu do juniorů, pak do R5, naučí se jezdit na známých tratích se silnějším autem a pak může jít do WRC.

Vítěz juniorské kategorie ERC3 Junior nedostane peníze v hotovosti, ale závody s modelem R5. Je to velká motivace?

Náš rozpočet není neomezený, zkoušíme dělat, co se dá. Nejdůležitější je, aby se mladí dostali do R5. Vítěz získá dva starty v týmu Motorsport Italia v hodnotě 100 tisíc eur. Víte, co je skvělé? Že tato dílčí kategorie vyvrcholí v srpnu na nejikoničtější soutěži v seriálu, na Barum rally. Stejně jako kategorie ERC1 Junior. I tady vítěz dostane 100 tisíc eur. Tentokrát v hotovosti. Pomůže mu to rozšířit program ve zbytku sezony a bojovat o evropský titul. Úroveň našich mladých je velmi dobrá. Je to vidět třeba na Čechu Filipu Marešovi, který bojuje o pódium na každém závodě.

Z vašich slov vyplývá, jako by pro vás byla juniorská kategorie důležitější než celkové pořadí...

Pro Eurosport Events je vývoj juniorů prioritou. Proto jim dáváme velkou podporu, investujeme do nich, pomáháme jim s propagací a vyvíjíme platformu, aby to fungovalo. Pomáháme jim stát se populární. Oba tituly mají hlavičku mezinárodní automobilové federace FIA, hlavní titul je pořád evropský titul. Je to prestižní záležitost a je samozřejmě taky velmi důležitý. Všichni vítězové si rozkrojí stejný dort.