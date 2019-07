Na Barum Rally přijede Rus Lukjaňuk. Každého tam zvu, je to skvělé, říká

„Do Zlína se těším, Barumku mám rád. Každého tam zvu, je to skvělý závod,“ pousmál se Lukjaňuk, který v minulých letech ostře proháněl hlavního favorita Jana Kopeckého. „Ale letos bude složitější ho stíhat, protože jsme vyměnili auto a stále ho poznáváme,“ upozornil na to, že z loňského fordu přesedl do citroënu.

Do Zlína by měli dorazit první čtyři jezdci mistrovství Evropy. Za Lukjaňukem je druhý Polák Lukasz Habaj, třetí Brit Chris Ingram a čtvrtý už je český pilot Filip Mareš, který dojel v Římě pátý a zároveň vyhrál kategorii ERC1 Junior pro piloty do 28 let ve vozech R5.

„V silné domácí konkurenci to byl dobrý výsledek,“ liboval si Mareš, jedoucí ve Škodě Fabia R5.

Jeho bitva s Ingramem může patřit k vrcholům zlínského závodu. Na zdejších tratích vyvrcholí třída ERC1 Junior a oba mohou dosáhnout na celkový triumf. Vítěz získá odměnu 100 tisíc eur jako příspěvek na zbylé dvě soutěže letošního evropského šampionátu.

„V Římě jsme si chtěli udržet šanci na titul, což se povedlo. Za to děkuji celému týmu,“ připomněl Mareš, že jeho mechanici před startem svedli boj s časem, protože o týden dříve havaroval na Rally Bohemia. „Každá havárie se na člověku podepíše, takže nebylo jednoduché tady uspět.“

Mareš může dosáhnout i na český titul, jenže proti němu bude stát favorit č. 1 Jan Kopecký, který na Zlínsku triumfoval už sedmkrát. Poslední čtyři ročníky nepoznaly jiného vítěze. Kdo další do Zlína dorazí? Uzávěrka přihlášek končí teprve tento týden. Podle informací MF DNES by svůj vůz i20 R5 měl opět nasadit tovární tým Hyundai, jenž loni přivezl skvělého Španěla Daniho Sorda. Kdo tentokrát usedne za volant, prozatím zůstává tajemstvím.