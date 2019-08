Soupeři pro Kopeckého na Barum Czech Rally? Evropská i česká špička

Se stejným startovním číslem jako před rokem vyrazí na trať Barum rally největší favorit Jan Kopecký. Na dveřích a kapotě jeho Škody Fabie R5 Evo se bude vyjímat číslo 4, protože první tři čísla jsou vyhrazena pro nejlepší trojici mistrovství Evropy.

Ale to neznamená, že Kopecký vyrazí na trať jako čtvrtý. Startovní pořadí určí až kvalifikace, která je na programu v pátek 16. srpna dopoledne. Podle jejích výsledků si sami závodníci rozhodnou, v jakém pořadí do soutěže odstartují.

Pokud je pro Kopeckého něco nového, jde o situaci v domácím mistrovství. Zatímco v minulých letech jezdil do Zlína jako jistý mistr, letos titul ještě nemá jistý. Barumka je posledním podnikem domácí sezony a obhájce vede o 31 bodů před Filipem Marešem. Bodové hodnocení vrcholu sezony je přitom vyšší než na zbylých podnicích mistrovství republiky.

„Naše situace je pořád stejná. Jsme tovární posádka, neustále musíme předvádět profesionální výkon,“ několikrát upozornil Kopecký, který ovládl poslední čtyři ročníky Barum rally a celkem zvítězil sedmkrát.

Loňský ročník nejpopulárnější tuzemské soutěže zpestřil tovární jezdec Hyundai Dani Sordo, který dojel třetí. Pilot, jenž nedávno vyhrál světovou rally na Sardinii, letos bude bohužel chybět. Stejně tak nedorazí žádný z jeho týmových kolegů. Tým Hyundai Motorsport sice o startu ve Zlíně opět uvažoval, nakonec ale přihlášku neposlal.

Stejně tak nepřijede nikdo z dalších světových jezdců, přestože se spekulovalo o tom, že nový termín může startovní listinu zpestřit. Poprvé se totiž jede týden před světovou Německou rally, zatímco v minulosti to bylo opačně. Jenže účastníci vrcholného seriálu využijí víkend především na testování.

Kdo tedy může prohánět Kopeckého?

Nabízí se především jméno ruského jezdce Alexeje Lukjaňuka, který loni vyhrál mistrovství Evropy, a proto dostane startovní číslo 1. Na Zlínsku to dobře zná. Kopeckého pokaždé pořádně proháněl, loni dojel druhý. S předstihem ale mluví o tom, že potřebuje především body do kontinentálního šampionátu. Sice vede, ale v konečném hodnocení by mohl doplatit na výpadky z úvodu sezony, protože se počítá šest výsledků z osmi soutěží.

„Nejsem v nejlepší pozici na to, abych zbytečně riskoval a naháněl Honzu. On to tam dokonale zná, jeho výsledky mluví za vše,“ poznamenal Lukjaňuk.

49. Barum Czech Rally Zlín Čelo startovní listiny 1 Lukjaňuk, Arnautov (Rusko) Citroën C3 R5

2 Habaj, Dymurski (Polsko) Škoda Fabia R5

3 Ingram, Whittock (Vel. Británie) Škoda Fabia R5

4 Kopecký, Dresler Škoda Fabia R5 Evo

5 Mareš, Hloušek Škoda Fabia R5

6 Herczig, Ferencz (Maďarsko) Volkswagen Polo GTI R5

7 Černý, Černohorský Škoda Fabia R5

8 Griebel, Winklhofer (Německo) Škoda Fabia R5 Evo

9 Pech, Uhel Ford Fiesta R5

10 Grjazin, Fedorov (Lotyš./Rus.) Škoda Fabia R5

11 Adielsson, Johansson (Švéd.) Ford Fiesta R5

12 Marczyk, Gospodarczyk (Pol.) Škoda Fabia R5

14 Nobre, Morales (Brazílie) Škoda Fabia R5

15 Arai, Minorová (Japon./Rak.) Citroën C3 R5

16 Štajf, Havelková Volkswagen Polo GTI R5

17 Kostka, Kučera Škoda Fabia R5 Evo

18 Wagner, Winter (Rakousko) Škoda Fabia R5

19 Tarabus, Trunkát Škoda Fabia R5

20 Jakeš, Machů Škoda Fabia R5

Evropský šampion vede klasifikaci před Polákem Lukaszem Habajem a Britem Chrisem Ingramem. Oba už ve Zlíně startovali, takže bude zajímavé sledovat, jak své zkušenosti využijí. Mnohem víc se ale očekává od průběžně čtvrtého Mareše, který chce uspět v kontinentálním i domácím seriálu.

„Stát se může cokoliv, takže důležité bude podat co nejlepší výkon,“ upozornil Mareš. „Jediné, co mohu udělat, je dobře se připravit. Budu jen pod takovým tlakem, jaký si sám připustím.“

Na přední příčky samozřejmě pomýšlejí také členové domácí špičky Václav Pech, Jan Černý nebo Miroslav Jakeš. Vysoké ambice má i domácí Tomáš Kostka, který usedne do nové evoluce Škody Fabie.

„Letos se nedočkáme žádné hvězdy typu Daniho Sorda, přesto je seznam bohatý na zajímavá jména i řadu národních šampionů,“ zhodnotil startovní listinu Petr Linhart, koordinátor mistrovství Evropy pro komunikaci mezi posádkami, promotérem a pořadateli.

„Vyzdvihl bych kategorii ERC3 pro vozy s jednou poháněnou nápravou, kde se v letošním ročníku sejde hodně zajímavá konkurence špičkových pilotů, která převyšuje úroveň podobné kategorie v MS,“ navnadil na doplňkovou kategorii, v níž závodí také fryštácký Erik Cais.