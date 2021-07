Salač a König si plní sen. Účastníci MS zkusí závod flat tracku

„Postavit si flattrackovou motorku bylo mým snem a konečně se mi to povedlo! V úterý jsme to poprvé s Filipem vyzkoušeli na oválu v Kostěnicích. Motorka funguje, Filipa to napoprvé moc bavilo.

Filip Salač

Rozhodli jsme se, že v rámci tréninku pojedeme závodit. Určitě nám to pomůže i v přípravách na silniční závody, protože mít pod kontrolou zadní kolo je na motorce alfa omegou,“ řekl König, který se v srpnu objeví nedaleko od Chabařovic v Mostě. Tamní autodrom poprvé v historii hostí podnik mistrovství světa superbiků, lístky se dají koupit přes Ticketportal.



Oliver König

V Chabařovicích, kde se startuje ve 14 hodin, budou mít talentovaní Salač a König zdatnou konkurenci. Nejsilnějším pilotem je náchodský rodák Jiří Kraus, kterému sekundují Kamil Peuker nebo Ervín Krajčovič; ten se dokonce účastní světového šampionátu ve flat tracku, což je plochá dráha s „obyčejnými“, často motokrosovými motorkami bez extra úprav. Zatímco plochodrážníci nemají brzdy, jejich americká odnož používá zadní. Přední jsou zakázané.



„Moc se na víkend těšíme. Rád bych pozval všechny fanoušky do Chabařovic, aby poznali tuto vzkvétající disciplínu,“ vzkázal König, který je v mistrovství světa superbiků průběžně dvacátý ve třídě Supersportů 300. Salačovi v Moto3 patří 16. místo a v červnu dokonce vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Německa.