Salač jako Rossi: V MotoGP všichni trénují na americké ploché dráze

„Flat track je skvělá příprava na silnici,“ tvrdí Salač, druhý muž Velké ceny Francie a vítěz kvalifikace Velké ceny Německa v letošní sezoně Moto3.

Jak jste spokojen s vaší premiérou?

Já si byl flat track ve středu poprvé zkusit s Oliverem, který si tu motorku postavil, a řekli jsme si, že v rámci tréninku zkusíme v sobotu hned republiku. Takže já na tom seděl podruhé v životě a hned jsem jel mistrák. Hodně mě to baví a cítil jsem, jak se zlepšuji. Navíc se kolem toho motá skvělá parta lidí.

Flat track jezdí i devítinásobný mistr světa Rossi, že?

On a jeho akademie trénují u něj na ranči prakticky jen flat track. Má pod sebou dvanáct lidí, takže ti jezdci jsou hodně rychlí. Ale nejen on, i jiní to využívají, třeba Španěl Marc Márquez. Vlastně všichni na tom trénují, takže to určitě k něčemu bude.

K čemu?

Dobré to je pro balanc a reflexy. A skvělé je driftování, které máme s Oliverem oba hodně rádi. Flat track je prakticky jen o smykování. A mít pod kontrolou zadní kolo je i na silniční motorce nejdůležitější. Na flat tracku je sice jen zadní brzda, ale když člověk jede rychle, stejně ji ani moc nepoužívá. Brzdí se smykem. Je to úplně jiné než motokros nebo silnice, ale má to taky řidítka. Baví mě to, je to sranda.

Jaký máte stroj?

Jde o klasickou motokrosovou motorku, jsou tam jiné tlumiče a celkově je snížená. A sundaná ta přední brzda. Určitě nebylo snadné se s tím sžít, ale zlepšuji se a víc a víc si na tom věřím.

A neriskujete na oválu, když vaší hlavní náplní je Moto3?

Kdybych přemýšlel, jestli se zraním nebo ne, nemohl bych ani vyjít z baráku. Určitě to je nebezpečný sport, riziko tam je, ale nejedu na svých sto procent. Snažím se předvídat, předejít nějakým incidentům.

Klasickou plochou dráhu jste nezkusil?

Ne, ale mám nabídku. Bude to zase o dost těžší, když nemají ani zadní brzdu. Kdo jezdí plochou dráhu, je fakt crazy. Mohl bych si zkusit v Pardubicích trénink, možná po sezoně k tomu dojde, ale spíš ne, bojím se toho.

Jak zatím hodnotíte vaši sezonu v Moto3? Jste průběžně šestnáctý.

Skončil jsem druhý ve Francii, za to jsem rád, pak jsem poprvé vyhrál kvalifikaci v Německu, ale závod nevyšel kvůli technickým problémům. Během sezony jsem odešel ze Sniperu zpátky do německého týmu PrüstelGP, kde jsem dostal prostor. Potřeboval jsem nový impuls. Můj cíl je držet se v top 10, zajet další pěkný výsledek a dokopat nějakou smlouvu na příští rok do Moto2.

Mimochodem, jak moc velcí kamarádi jste s Königem?

Jsme spolu skoro pořád, trénujeme společně. Je fajn mít někoho od motorek, s kým si člověk rozumí a pokecá.