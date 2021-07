Nejsem žádná fotbalistická holčička, culil se König po flat tracku

„Štěrku mám v puse hodně, celou dobu jsem za někým jel a byl jsem krmený, ale nevadí mi to. Nejsem žádná fotbalistická holčička,“ smál se König po sobotním podniku v Chabařovicích, kde skončil šestý, jedno místo před kamarádem Salačem: „Měl jsem ambici být před Filipem, mám splněno, můžu jen slavit.“

Salač jako Rossi: V MotoGP všichni trénují na americké ploché dráze

Devatenáctiletí kamarádi jezdí světové šampionáty. Salač je šestnáctý Moto3, König dvacátý v superbicích ve třídě Supersportů 300. Teď se domluvili, že zkusí americkou plochou dráhu. Oba měli motokrosové stroje.

„Flat track je skvělá příprava na silnici, Valentino Rossi a jeho akademie trénují u něj na ranči jen flat track. Já si to zkusil poprvé pár dní před závody s Oliverem, který si tu motorku postavil, a hned jsme jeli republiku v rámci tréninku,“ líčil Salač. „Máme oba rádi driftování, proto mě to hodně baví. Cítil jsem, jak se zlepšuju. Určitě jsem ale nejel na svých sto procent, snažil jsem se předejít incidentům.“

Oba na chabařovickém oválu závodili se startovními čísly, která mají v seriálech mistrovství světa: Salač s dvanáctkou, König s dvaapadesátkou. I on bral závod jako výtečnou průpravu na silnici.



„Člověk si procvičí reakci, cit pro plyn. Hvězdný Rossi má ranč, tam zatáčky na obě strany, používají i přední brzdu. My na ovále jen zadní,“ prozradil König, který se v srpnu představí v podniku mistrovství světa superbiků v Mostě. Lístky se dají koupit přes síť Ticketportal.

Königa k flat tracku inspiroval Pavel Kejmar, přední český jezdec v supermoto. „Díky němu jsem to objevil a teď jsem si postavil svého flattracka. S Filipem nás to nadchlo, je to strašná sranda. Budeme se tomu věnovat dál, chtěli bychom odjet i nějaké další závody mistrovství republiky,“ plánuje.



„Divácky to možná atraktivní není, když se jede jen levá zatáčka, ale na jízdu je to skvělé. Ačkoli to tak nevypadá, každé kolo je jiné. Nakonec jsme neudělali ani ostudu, užili jsme si to. Krásný den v krásném areálu!“