Ecce Homo se v červnu nepojede. Snad v srpnu, i s hvězdami?

„S červnovým termínem vůbec nepočítáme, uvolnění opatření zatím není takové, aby se mohli lidé nějak shlukovat. V tichosti jsme si ale zažádali o další termín. V srpnu se měl jet závod ve Švýcarsku, který je zrušený, a tak doufám, že pokud se všechno uvolní, mohli bychom náš závod v srpnu uskutečnit,“ prozradil prezident AMK Ecce Homo Vlastimil Malík.

I proto na stránkách Mezinárodní automobilové federace (FIA) svítí u šternberského závodu status „odloženo“, nikoliv „zrušeno“ jako u termínově nejbližších podniků seriálu mistrovství Evropy v Portugalsku, Španělsku či Německu. Češi stále věří a jejich naději posiluje i pozitivní vývoj kolem nákazy v posledních týdnech. „Uvolňování bylo nějak naplánované, ale je vidět, že se všechno zrychluje. Uvidíme, jaká nastane situace. Pokud tomu budou nahrávat všechny okolnosti, chceme závod udělat. Je tu ale otázka bezpečnostních složek, jestli bude dost zdravotních sester, sanitek nebo hasičů. Všichni mají starosti s koronavirem a těžko se něco plánuje,“ přiznává Malík.

Na rozdíl od kopané, chystající restart 23. května a řešící rizika vyplývající z kontaktů fotbalistů, sedí v závodním autě každý sám. Společnou mají otázku shromažďování publika, během víkendu se kolem trati každoročně sejde 25 až 35 tisíc lidí, což z Ecce Homo činí největší sportovní událost v kraji. Klíčový problém jsou však dosud uzavřené hranice. „Pořádat mistrovství Evropy bez špičkových jezdců nemá význam,“ má jasno Malík.

S vrchařskými hvězdami je v kontaktu a cítí zájem závodníků do Šternberka přijet. „Před deseti dny jsem mluvil se Simonem Faggiolim, který je jednou ze špiček našeho závodu, dva týdny předtím volal Christian Merli (loňský vítěz a rekordman tratě – pozn. red.). Italové jsou připraveni, a když řeknu ano, jedeme, tak sem okamžitě nastoupí patnáct aut. Pak je také otázka reakce obyvatel na příjezd Italů a spousty jezdců z celé Evropy. Probíráme to ze všech stran, je to složité,“ připouští Malík.

Spousta otázek, ale jen málo odpovědí. Ani FIA nemá jasno, jak dál postupovat. „Všichni vyčkávají a žádné rozhodné slovo nepadlo. Polovina závodů už byla zrušená a nikdo neví, jestli by FIA považovala tu druhou polovinu za zkrácenou podobu mistrovství Evropy. Všechno záleží na otevření hranic,“ uvědomuje si zásadní podmínku Malík.

Přes to všechno věří, že se v srpnu nad Šternberkem bude závodit. „Vždycky jsem optimista, říkám, že na všem špatném se musí najít alespoň kousek něčeho dobrého. Máme teoreticky čas do konce června, protože jsme sice amatéři, ale pracujeme na profesionální úrovni a jsme schopní závod za měsíc nachystat. V našem týmu všichni vědí, co mají dělat, a pokud k tomu budou všechny podmínky, chceme závod uspořádat,“ nechává naději fanouškům.

Jak Malík zmiňuje, na pořádání závodu není autoklub existenčně závislý. V současném světě vzácná výjimka, že závod seriálu mistrovství Evropy s obrovským mezinárodním přesahem stále připravují ve svém volném čase desítky lidí, které pohání ze všeho nejvíc vášeň s názvem Ecce Homo. Poprvé se tu projela soutěžní auta v roce 1905, pravidelně se závodí do vrchu od roku 1921. Bohatá historie zavazuje, aby šternberský autoklub udělal vše pro závod i letos „Koncem června sdělíme výsledek, buď termín, kdy se pojede, nebo pokud to nebude možné, tak to definitivně odpískáme. Ale když se to podaří, chtěli bychom to rozjet. Ať se rychlá kola točí,“ přeje si Malík.