Kopeček se po 30 letech vrátil na Ecce Homo: Adrenalin je vždycky

„Jízda není složitá, ale dát dohromady auto bylo těžké,“ vysvětlil Kopeček. Ve své první závodní éře inspiroval celou generaci šternberských kluků. Od znovuobnovení závodu na začátku 70. let byl jedním z prvních místních jezdců, který se poměřoval se zahraniční konkurencí.

„Ve čtrnácti letech jsem začal chodit do dílny, kde se závodilo. Tehdy se jedním autem jezdily soutěže, kopce i okruhy. Chodil jsem tam několik let, až jsem se naučil všechno, co jsem mohl. Pak jsem v osmnácti nastartoval naši škodovku 1000 MB a poprvé jsem jel závodně kopec,“ vzpomíná závodník.

Po prvních pokusech se na něj usmálo štěstí a plechové auto vyměnil za lepší formuli MTX 02 z plzeňského Metalexu. „K tomu autu jsem se dostal přes místní Vojenský opravárenský závod. Náčelník tenkrát stáhl tuhle formuli z Nitry společně s nějakými plechovými auty. A já jsem se k ní v jednadvaceti letech dostal,“ vypráví Kopeček.

Poprvé s ní na Ecce Homo startoval v roce 1979 a věrný značce MTX zůstal až do své poslední účasti o devět let později. Ve dvaatřiceti letech závodní kariéru ukončil. Od té doby stála formule dlouhé roky v garáži. „Dlouho jsem to auto chtěl dát dohromady. Navíc syn také závodí, takže mě i s kamarády hecoval tak dlouho, až jsem se do toho pustil,“ naznačuje Kopeček, kde se vzaly myšlenky na návrat.

Stejný vzhled i kamarádi

Jenže jedna věc je rozhodnout se, úplně jiná však dát znovu dohromady vůz, který desítky let odpočíval rozebraný na díly. „Spousta jich chyběla, takže se všechno muselo generálkovat a ty, které se nepodařilo sehnat, jsme museli vyrobit nové. Měnila se ložiska, všechno se zinkovalo a lakovalo,“ vyjmenovává. Nakonec se vše podařilo stihnout a formule vyjela na Ecce Homo ve stejném barevném provedení s hnědě stínovanými proužky jako v 80. letech. „To jsme chtěli. A také kluci, s kterými jsme spolu tenkrát kamarádili, se přišli na auto podívat,“ viděl u tratě staré známé.

Když projížděl formulí z depa špalíry diváků přes Horní náměstí a dál Opavskou ulicí směrem ke startu, zase se v něm probudily staré instinkty. „Když člověk sedne do závoďáku a přijede na start, vždycky je tam adrenalin,“ přiznává Kopeček, že se v něm po třiceti letech zase probudil závodník.

Trať dlouhou 7 800 metrů vyletěl při obou jízdách v téměř totožném čase 4:46, což stačilo na umístění v polovině druhé stovky. Jenže tentokrát nešlo o pořadí, ale o návrat do závodnického života pro pilota a českou formuli z Metalexu. Navíc v roce, kdy plzeňská firma slaví kulaté padesátiny.

„Povedlo se to a všichni jsme s tím byli spokojení. Ale máme ještě moc práce, auto není podle představ. Zjistil jsem, že špatně funguje převodovka i motor, takže to musím dát do pořádku,“ už spřádá Pavel Kopeček další plány.