Čtvrtý nejmladší vítěz v historii. Stříteský předčil i svého mentora Krestu

Stříteský překonal bývalého továrního jezdce Fordu a Škody zhruba o půl roku. „Roman nám gratuloval a zároveň připomněl, že se máme začít chystat na Barumku,“ poznamenal s úsměvem mladý jezdec po triumfu na víkendové Rally Bohemia. V mladším věku než on to zvládli jen další tři jezdci.

23letý závodník z Kelče, kterého ve Škodě Fabii R5 naviguje Jiří Hovorka, spolupracuje s několikanásobným mistrem republiky díky svému týmovému šéfovi Jaroslavu Vančíkovi, jenž před čtvrt stoletím dělal Krestovi šéfmechanika.

„Celý náš tým předvádí skvělou práci,“ ocenil Stříteský své kolegy. „Auto je ve špičkové kondici a dokáže stíhat novější vozy,“ připomněl, že neřídí nejnovější evoluci fabie.

Co pro vás první vítězství v kariéře znamená?

Je to super, takové pocity se nikdy neomrzí. Konečně se nám to povedlo. Cenné je i to, že to nebylo skrz nějaký defekt Honzy (Kopeckého), ale že to bylo závodění od začátku až do konce. Porazit ho na jeho domácí trati je krásné.

Manko na dlouholeté lídry českého šampionátu Kopeckého s Pechem stahujete od začátku sezony, ale až dosud jste s nimi nedokázal držet krok až do cíle. Co se změnilo, že vám to v Mladé Boleslavi vyšlo?

Bohemka mi v minulosti vždycky šla dobře, mám tam dobrou bilanci. Profilem tratí má blíž k okruhovým závodům než k rally. Nejsou tak rozbité, jede se po hladkých asfaltech, což sehrálo roli.

Kopecký, který na Bohemii triumfoval desetkrát, v cíli prohlásil, že díky výhrám na okruhových testech jste si celkový triumf zasloužil. Jak vám zněla jeho slova?

Moc si toho vážím, že Honza nebyl nijak naštvaný. Vzal to sportovně, jak by se to za mě mělo brát. Od takového člověka to potěší.

Kopeckého jste porazil o pouhých osm desetin sekundy. Jak těžké bylo ustát jeho závěrečný nápor?

Naší výhodou bylo asi to, že první etapa byla klidnější. Neplánovali jsme, že bychom mohli být tak vysoko. Hlavně jsme potřebovali získat body do mistráku. Naše tempo bylo přesto slušné. Nedělní ráno mi sedlo, a když ze souboje odpadl Venca (Pech), zničehonic jsme byli první. Pak přišel opravdový tlak. V závěrečné sekci už jsme já ani Honza neměli kde brát. Tempo bylo opravdu velké.

A co závěrečná rychlostní zkouška? Nejeden jezdec v ní v minulosti přišel o triumf...

Věděl jsem, že se to nemusí podařit, a přesto se svět nezboří. Byli bychom maximálně druzí. Do mistráku bychom stejně brali body za vítězství v etapě. Tak jsem k tomu přistupoval. Než to někde zahodit a přijít o body, což jsme si nemohli dovolit, bylo lepší na místech, kde jsme se necítil, zvolnit, abych dojel až do cíle. Stálo nás to čtyři vteřiny, které na nás Honza najel, na vítězství nám to ale stačilo.

Nejmladší čeští vítězové v rally 1. Jan Kopecký 20 let, 8 měsíců, 28 dní

Horácká Rally Třebíč 2002 2. Martin Prokop 21 let, 5 měsíců, 23 dní

Mogul Šumava Rallye 2004 3. Erik Cais 23 let, 2 měsíce, 10 dní

3-Städte-Rallye 2022 4. Dominik Stříteský 23 let, 6 měsíců, 11 dní

Rally Bohemia 2023 5. Roman Kresta 24 let, 0 měsíců, 19 dní

Rallye Český Krumlov 2000 Poznámka: Jedná se o podniky mezinárodního mistrovství republiky v rally.

Na Bohemii jste s vozem kategorie R5 pokaždé vystoupil na pódium. Vyhrál jste ovšem v soukromém týmu, přestože předloni jste tady hostoval v tovární stáji Škoda Motorsport. V čem to bylo jiné?

Jen v počtech natestovaných kilometrů před závodem. Máme špičkový tým a teď jsme všem dokázali, že jsme na stejné úrovni jako velké světové týmy.

Soutěž se jela v obrovském vedru. Jak jste to zvládal?

Ani nevím, kolik jsme měli v autě, neměřili jsme to. Ale s Jirkou máme slušnou fyzičku, takže nám to nedělalo potíže.

Kolik jste toho vypil?

Během jedné sekce dva a půl litru vody, a to jsem ještě šetřil. V horku opravdu piju hodně. Za normálních podmínek mi stačí jedna petka na celý den.

Hrozí z vedra chyba?

Odráží se to od fyzičky. Když člověk začne přemítat, že už nemůže, přichází chyby. I proto mám trenéra Honzu Juříka, který pro mě nachystal kompletní přípravný program.

S Krestou jste začal spolupracovat kdy?

Před začátkem sezony jsme měli velký test, teď už je to v naší režii. Díky jeho úpravám se mi s autem jede líp. S Romanem probíráme, když chceme na podvozku něco změnit. A taky konzultujeme různé varianty, které mohou v závodě nastat.

S modelem R5 závodíte třetí sezonu. Už ho ovládáte dokonale, nebo ještě někde cítíte drobné rezervy?

Ty jsou jen u člověka, že vyměkne a ubere.

Kopecký míří za svým desátým titulem, vy jste se nyní posunul na průběžné druhé místo. Láká vás hodně, že?

Jasně. Napravili jsme bodové výpadky z Valašky a Krumlova. Ještě nás čekají dva závody, Barumka má přitom vyšší koeficient. Uděláme pro to maximum.

Pro spoustu fanoušků jste se výhrou na Bohemii zařadil do většího okruhu favoritů Barum rally. Jak to cítíte vy?

Je to možné, ale já to tak neberu. Člověka to potom svazuje a udělá chybu. Je potřeba se od toho oprostit. Že se podařilo uspět teď, neznamená, že se nám bude dařit pořád. Ale pro úspěch rozhodně uděláme maximum.

Vedle závodění v rally vedete motokárový tým s mladými nadějemi automobilového sportu. Máte vůbec čas před Barumkou vydechnout?

Až do konce července to máme hektické, ale před Barumkou je docela klid.

Jak se vám s dětmi pracuje?

Je to něco jiného. S dětmi je to složitější, protože přemýšlejí jinak než dospělí. Tak k tomu musíte přistupovat.

Vás to zpátky do motokáry neláká?

Rád bych si do ní sedl, mám to i v plánu, ale teď na to nemám čas. Naposled jsem ji řídil někdy před rokem.