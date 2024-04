Žádné výmluvy na zkušenosti. Stříteský chce s novým vozem tlačit na Kopeckého

Čtyřiadvacetiletý pilot z Kelče proto bude řídit nejnovější vůz z Mladé Boleslavi – Škodu Fabii RS Rally2. Tedy model, který využívá nejen Kopecký, ale i jeho další konkurenti Erik Cais a Adam Březík.

„Doufám, že díky tomu budeme konkurenceschopnější. Proto jsme se rozhodli pořídit novou techniku,“ upozornil Stříteský, který Kopeckého v uplynulé sezoně jednou porazil. Hned z toho bylo absolutní vítězství na Rally Bohemia.

Očima šéfa „Dominik v posledních sezonách potvrzuje, že je jedním z největších talentů v rallyesportu. V Česku je schopen závodit ve špičce. Má cit pro auto, je precizní. Zároveň je pokorný a nechá si poradit. Věřím tomu, že s novým autem bude ještě lepší, i když se na něj musí aklimatizovat. Uděláme maximum, abychom se přiblížili k tomu nej, co je možné.“ Jaroslav Vančík, manažer Auto Podbabská Škoda MOL teamu

Na první pohled zaujme nový design vašeho vozu, v němž dominuje oranžová a černá. Proč jste se rozhodli opustit vaši tradiční zelenou barvu?

Přišli s tím kluci, kteří dělali design, následně jsme se na tom shodli všichni v týmu. Zelená sice byla typická, ale všechno bylo pořád stejné. Proto jsme se rozhodli pro změnu. Myslím si, že dopadla parádně. Hlavní jsou samozřejmě výsledky. Ale pokud nebudou, aspoň budeme dobře vypadat. (smích)

K vítězství na Bohemii jste loni přidal tři pódiová umístění a celkové druhé místo. Z toho vyplývá, že nemůžete mít menší cíle než tyto výsledky přinejmenším obhájit, že?

Je to tak. Když už člověk na bedně byl, chce na ní zůstat. Přiskočilo tam několik nových rychlých kluků, jedeme všichni ve stejném autě, podmínky budou v tomhle srovnané. Předpokládám, že to bude pěkný šampionát.

Takže jste rád za to, že konkurence se zvýšila?

Je to určitě lepší než jezdit ve dvou autech a soutěžit, kdo bude první a kdo bude druhý. První pětka bude opravdu našlapaná a nikdo si neuleví ani desetinu na kilometru.

Favoritem přesto zůstává desetinásobný šampion Kopecký. Co je kromě nového auta potřeba k tomu, abyste ho častěji porážel?

To bych taky rád věděl. (smích)

V minulých sezonách jste říkal, že potřebujete hlavně větší zkušenosti. Už se v tomto směru cítíte jistější?

Je otázkou, co je dost zkušeností. Člověk si pořád myslí, že zkušenosti nestačí, a pak zjistí, že je to třeba v něm. Uvidíme. Věřím, že nás posune nové auto, proto jsme se pro něj rozhodli. Snad rozdíly vyrovná a už to bude jen v našich rukách. Není potřeba se na menší zkušenosti pořád vymlouvat.

Může ve váš prospěch hrát roli i věk? Přece jen 42letý Kopecký asi nebude v některých místech tolik riskovat jako vy...

Je to možné, my postupně zrychlujeme, Honzu to může omezovat. Ale nebyl jsem v jeho pozici. Naopak on v mé byl, takže asi ví, jak to člověk v různém věku bere. Ovšem musím upozornit, že Honza je člověk, který umí jet hlavou, nenechá se vyprovokovat a umí si rozložit síly na závod. To je vidět třeba na Barumce, kde je častokrát bezkonkurenční, i když není nejrychlejší. Honza je v tom super.

První start v novém voze vás čeká v neděli, za sebou máte jen testy. Už jste si na něho zvykl?

Cítím se v něm dobře, to je pro mě hlavní. Vím, co čekat, ale zatím nevím, kde jsou hranice. Starší model už jsem znal, jezdil jsem s ním čtyři roky, byl jsem na něho zvyklý. Valaška by mi v tomto měla pomoci.

Je Fabia RS Rally2 o hodně jiná předchozí Fabia R5?

Je to diametrálně odlišné auto. Je delší o devět centimetrů, jinak funguje nastavení, fyzika auta, balanc. Ale to neznamená, že je to špatně. Jen se musíme přizpůsobit a začít využívat plusy, které toto auto má.